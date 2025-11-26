Policial
Detinguts a Tarragona quan intentaven vendre 34 catalitzadors sostrets valorats en 20.000 euros
Els Mossos van detectar dimarts una furgoneta sospitosa al Polígon Industrial del Francolí
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de Tarragona van detenir ahir dos homes de 31 i 75 anys, com a presumptes autors d’un delicte de receptació.
Els fets van tenir lloc durant el matí, quan agents de paisà, que estaven fent tasques de prevenció de delictes pel Polígon Industrial del Francolí, van detectar una furgoneta presumptament vinculada a la venda de catalitzadors sostrets.
Després de situar-se discretament a prop del vehicle, els agents van observar que el conductor es quedava a l’interior mentre l’acompanyant baixava repetidament i es dirigia a una ferrovelleria propera, d’on tornava amb una gran quantitat de documents.
Gairebé una hora més tard, els sospitosos van abandonar el lloc i es van traslladar fins a una altra ferrovelleria del Polígon Riu Clar. Un cop allà, van repetir el mateix patró, però aquesta vegada l’acompanyant va sortir de l’establiment empentant un carret de la compra.
En aquell moment, els dos homes van obrir la part posterior de la furgoneta i van començar a carregar-hi una gran quantitat de catalitzadors. Va ser aleshores quan els agents van identificar-se com a policies per tal d’aturar l’operació i identificar-los.
Davant les contradiccions dels dos individus sobre l’origen dels objectes, els mossos van traslladar-los, juntament amb la furgoneta, a dependències policials.
Durant l’escorcoll del vehicle, els agents van localitzar 34 catalitzadors que presentaven talls efectuats amb una serra de metall, fet que confirmava que havien estat sostrets. El valor total del material recuperat ascendeix a prop de 20.000 euros.
Per aquests fets, van detenir-los per un delicte de receptació, concretament per la venda de catalitzadors robats. La investigació continua oberta per esbrinar la procedència exacta del material. Els detinguts passaran en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Tarragona.