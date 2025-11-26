Art
La 15a edició de Tallers Oberts Tarragona obre 30 espais locals al públic aquest cap de setmana
L'edició d'enguany ofereix la visita a 30 tallers artístics perquè el públic pugui descobrir l'espai de creació d'una seixantena d'artistes locals i convidats
Tornen els Tallers Oberts Tarragona, aquest cap de setmana, amb una 15a edició que permet conèixer de prop els espais de creació, i la feina d'artistes locals. Durant el 20 i 30 de novembre, es podran visitar fins a 30 tallers d'un total de 61 artistes —tant locals com convidats especials— i d'associacions sumades al projecte, repartits pel centre de la ciutat.
Impulsat per Tallers 03 amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, l'edició d'enguany ha superat les expectatives duplicant el número de participants d'altres anys. El que es busca és apropar l'art local de moltes disciplines—fotografia, joieria, ceràmica, escultura, pintura, moda, il·lustració…— a la ciutadania.
Coincidint amb el 20è aniversari de la iniciativa, la novetat destacable d'enguany és la integració de tallers que s'ubiquen a fora de la Part Alta. En el llistat de la 15a edició, que es pot consultat en el perfil d'Instagram de Tallers Oberts Tarragona (@tallersobertstgn), també hi són locals del centre. Els horaris de visita són dissabte 29, d'11 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenge 30, d’11 a 14 h.
Aquesta 15a edició també contempla dos actes gratuïts a més de les visites, la presentació de l’edició, celebrada divendres 28, a les 20 h, al local 12 Topos (Apodaca, 3); i la Festa dels Tallers Oberts, dissabte a les 21 h, a l’Eclèctic (Trinquet Vell, 3). En ambdós actes tindrà lloc una petita exposició amb obres dels artistes participants.