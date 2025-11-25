Habitatge
SMHAUSA vol adquirir un bloc a López Peláez a Tarragona
La compra i rehabilitació costarà 458.000 euros
El consell d’administració del Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) votarà, aquest dijous, l’adquisició de l’edifici número 19 del carrer López Peláez. L’adquisició dels tres pisos que té el bloc tindria un preu de transmissió de 323.242,23 euros, al qual se li sumaria el cost de rehabilitació de 134.830,20 euros. El president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, ha posat en relleu que «des del govern municipal continuem la nostra aposta per augmentar el parc públic de la ciutat, per contribuir a fer front a la problemàtica de la manca d’habitatge, una de les grans preocupacions de la ciutadania. A més, reforcem l’oferta de pisos disponibles al centre».
Els pisos, construïts el 1950, tenen una superfície real de 116 metres quadrats construïts cadascun. La distribució dels tres és similar, disposen d’una sala d’estar-menjador, cuina, bany i tres habitacions. L’estructura actual permetria la conversió d’habitatges de tres a quatre habitacions. Pel que fa a la situació dels habitatges, l’estructura i la coberta es troben en bon estat, donat que s’hi han executat reforços i substitucions de bigues i s’ha impermeabilitzat la coberta. D’altra banda, caldria rehabilitar la façana així com dur a terme una reforma integral que inclouria també la renovació de les instal·lacions d’aigua i electricitat.