El REC Tarragona presenta la programació completa de la seva 25a edició
Se celebrarà del 3 al 8 de desembre a Tarragona
El REC - Festival Internacional de Cinema de Tarragona celebrarà del 3 al 8 de desembre la seva 25a edició, consolidant-se com una cita de referència per descobrir nou talent cinematogràfic, el millor cinema independent nacional i internacional; i experiències culturals per a tots els gustos que vinculen cinema, patrimoni i ciutat.
Enguany, el REC presenta una programació amb més de trenta films, molts d’ells estrenes a Catalunya o a l’Estat espanyol, d’estils i temàtiques diverses; i sovint absents a les sales convencionals. El festival manté així la seva essència: veure avui el cinema del demà.
Aquesta edició s’inaugurarà el 3 de desembre amb El canto de las manos, el debut com a directora de María Valverde, que segueix tres músics sords de Veneçuela dirigits per Gustavo Dudamel mentre preparen la primera posada en escena de Fidelio interpretada en llengua de signes. A la gala inaugural hi assistirà el compositor de la banda sonora, Nascuy Linares. Tant la inauguració com la cloenda disposaran d’intèrpret en Llengua de Signes Catalana i subtitulació adaptada, reafirmant el compromís del festival amb l’accessibilitat i els drets culturals.
La clausura tindrà lloc el 8 de desembre amb Frontera, de Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català. La directora i l’actor, Miki Esparbé, estaran presents en aquesta sessió de tancament. Ambientada el 1943, la pel·lícula s’inspira en les xarxes de solidaritat clandestines que van ajudar a refugiats a travessar els Pirineus durant el franquisme i posa en relleu temes que continuen ressonant avui, com l’exili, la por, i la responsabilitat individual.
La programació del REC se centra en les òperes primes i en cineastes emergents que presenten el seu primer llargmetratge, amb històries que van de l’humor a la tragèdia i del realisme al fantàstic. Al llarg del festival es mantindran les seccions habituals del REC, amb la secció oficial competitiva Opera Prima com a columna vertebral. Novament, hi haurà projeccions especials en espais singulars de la ciutat amb Pantalla Tarraco, sessions infantils i familiars amb el RECXics, i activitats paral·leles pensades per al públic general i per a professionals del sector a través del RECLab, l’espai d’indústria del festival. Una de les apostes d’aquesta edició d’aniversari és la continuïtat de les activitats vinculades a Acció>Cinema, projecte que vincula cinema i sensibilització social a través de projeccions i col·loquis amb entitats de cooperació.
Una activitat destacada és l’screening test, el 7 de desembre a les 12.00 h a l’Antiga Audiència, obert al públic amb aforament limitat, en que es podrà visionar un projecte encara en muntatge i compartir impressions amb l’equip per contribuir al seu procés final. Es tracta d’una oportunitat poc habitual de veure una pel·lícula abans que arribi a la seva versió definitiva, tot signant un document de confidencialitat.
La venda d’entrades i abonaments ja estan disponibles i es poden adquirir a través de la web oficial del festival. Durant els dies del REC, també es podran comprar presencialment a les taquilles de cada espai, moments abans de l’inici de cada sessió; sempre que hi hagi localitats disponibles.