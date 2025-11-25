Seguretat
La Guàrdia Urbana i els Mossos patrullaran junts per Tarragona per reforçar la seguretat durant el Nadal
Es reforçarà la presència policial uniformada de patrulles a peu en les zones comercials i de major afluència de gent
La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra iniciaran aquest divendres un dispositiu especial per Nadal per garantir la seguretat en aquests dies tan especials. La campanya arrencarà coincidint amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc i s’allargarà fins al 12 de gener del 2026, que és el primer diumenge de rebaixes. Aquest pla es fa conjuntament amb Mossos d’Esquadra (CME), que estarà desplegant el dispositiu Grèvol arreu de Catalunya.
L'objectiu del patrullatge conjunt combina l’atenció ciutadana, la gestió del trànsit i la prevenció de delictes, mantenint un entorn segur per a la ciutadania i per a comerciants. Es reforçarà la presència policial uniformada de patrulles a peu en les zones comercials i de major afluència de gent i també hi haurà agents de paisà que cobriran diferents espais amb l’objectiu de vetllar per la seguretat durant aquests dies en què moltes persones surten al carrer a fer les compres per aquestes festes. Es faran patrullatges a peu i mixtos, amb punts estàtics en llocs estratègics i també faran identificacions selectives de persones i vehicles, entre altres accions.
El dispositiu conjunt permetrà cobrir les zones comercials, els polígons i els esdeveniments multitudinaris, com l’encesa de llums de Nadal, per exemple.
Per part de la Guàrdia Urbana hi participaran agents i comandaments de la Unitat de Proximitat (UP), Unitat de Trànsit i Transports (UTT), Unitat Muntada (UM), Unitat Canina (UCAN), Unitat de Drons (UDRON), Unitat d’Inspecció Administrativa (UIA), Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) i la Unitat Policial de Reforç de Proximitat (UPRP). Per part de la CME, hi prendran part les patrulles integrades dins el dispositiu Grèvol, com les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC), les de proximitat i també dotacions de paisà.
Durant la campanya, es mantindrà un contacte permanent amb la ciutadania i també amb els comerciants per compartir informació i recomanacions de seguretat. Aquesta col·laboració és clau per anticipar necessitats, detectar incidències i garantir que l’activitat comercial es desenvolupi amb normalitat en un entorn segur.