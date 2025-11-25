Cultura
La Festa del Patrimoni ofereix un ventall d’activitats per tancar l’any Tarraco25
Tarragona celebra el 25è aniversari de Tàrraco Patrimoni Mundial amb un cap de setmana ple d’activitats per a tota la família
Tarragona es prepara per viure un cap de setmana molt intens amb motiu del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. La celebració, que ha tingut lloc al llarg de tot l’any sota el programa Tarraco25, arriba a la seva recta final amb la Festa del Patrimoni, que es celebrarà el 29 i 30 de novembre al Camp de Mart, i amb un conjunt d’activitats culturals i patrimonials que combinen art, història i espectacles per a tots els públics.
Exposicions i portes obertes
Els actes començaran ja aquest dimecres, 27 de novembre, amb la inauguració de l’exposició “El circ de Tàrraco, un projecte de ciutat” a la Torre dels Advocats (Antiga Audiència). La mostra repassarà la història del circ romà i els projectes de recuperació que han tingut lloc des dels anys vuitanta. L’exposició serà itinerant al llarg del 2026, passant pels centres cívics de la ciutat.
En aquesta línia d'apropar el patrimoni a tothom, al llarg del cap de setmana, els monuments del Museu d’Història obriran les seves portes de manera gratuïta. Els visitants podran accedir a l’Amfiteatre, el Circ-Pretori, el Pretori, les Muralles, el Passeig Arqueològic i Casa Canals, amb horaris ampliats de 9.30 a 20 h segons els espais.
Mapping i espectacles
Un dels moments més destacats serà el mapping “El futur ja té memòria”, que es projectarà els dies 28 i 29 de novembre a l’Amfiteatre en cinc sessions cada dia. Aquest espectacle audiovisual, pioner a Espanya sobre un amfiteatre romà, ofereix un viatge poètic des de la grandesa de l’Imperi romà fins al món digital actual, posant especial èmfasi en la memòria femenina. L’entrada és lliure i gratuïta, i es recomana gaudir-lo des de l’esplanada davant del monument.
També cal destacar l’espectacle de dansa Tàrraco in Somnis, a la Sala del Sarcòfag del Pretori, on les ballarines de la companyia La Im.Perfecta interactuen amb joies i objectes inspirats en la història de la ciutat. Les funcions seran el divendres 28 de novembre a les 19 h i 20.30 h, amb accés lliure amb invitació prèvia i degustació posterior a càrrec del Celler Dues Voltes.
Tallers i activitats familiars
La Festa del Patrimoni també inclou activitats per a famílies i públic general: tallers de jocs romans, mosaics, creació de logotips Tarraco25 i un taller anomenat Un mar de cultures. A més, hi haurà visites guiades a les exposicions i els monuments, monòlegs històrics, titelles romanes i concerts amb la Banda Unió Musical de Tarragona. L’acte institucional amb l’entrega del Premi Tarraco i l’espectacle Soc part de tu tindrà lloc dissabte 29 a les 18 h al Teatre Auditori del Camp de Mart.
El diumenge, els elements del bestiar i els gegants del Seguici Festiu realitzaran una plantada al Passeig Arqueològic, tot combinant el patrimoni històric amb la tradició festiva de la ciutat.
Tota la programació és gratuïta i oberta a tothom, oferint l’oportunitat de redescobrir el patrimoni de Tarragona de manera interactiva en un context festiu i familiar. El portal de La Festa del Patrimoni del web de l'Ajuntament ofereix tota la informació detallada de les activitats.