Ensenyament
Els XIV Premis IMET reconeixen sis escoles pels seus projectes educatius
Solc, Joan XXIII, Sant Pere i Sant Pau, l’Arrabassada, la Floresta i Cèsar August, premiades
L’Antiga Audiència va acollir ahir a la tarda el lliurament dels XIV Premis IMET d’Educació. Els guardons van premiar sis centres educatius pels seus projectes, d’entre el total de 31 que s’havien presentat enguany. Entre les categories, es va incloure l’accèssit especial Patrimoni, cultura i identitat, en commemoració dels 25 anys de la declaració de la ciutat com a Patrimoni Mundial.
En la categoria d’Educació especial, el centre guanyador va ser el CEEPSIR Escola Solc pel projecte Un viatge per la ciutat de Tarragona, mentre que el premi d’Educació infantil de primer cicle se’l va endur l’Escola Joan XXIII per la seva iniciativa ComuniArt. En la categoria d’Educació infantil de segon cicle, l’Escola Sant Pere i Sant Pau va ser guardonada amb el seu projecte Millorem el nostre barri. El premi d’Educació primària va anar per Com vivien els romans?, de l’Institut Escola l’Arrabassada. Per altra banda, el 50è aniversari de l’Escola La Floresta va merèixer el guardó a la categoria d’experiències transversals del centre. Finalment, l’accèssit especial d’Educació pel Patrimoni, cultura i ciutat va ser atorgat al projecte Un passeig per Tàrraco, del col·legi Cèsar August.
La comunitat educativa va ser la màxima protagonista de la gala, que va comptar amb una representació dels centres educatius participants i del Consell Municipal d’Infants i Adolescents, membres de les associacions de famílies, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la consellera d’Educació, Isabel Mascaró; i el director del Complex Industrial Repsol a Tarragona, Javier Sancho. L’acte va comptar també amb la participació de l’Escola Municipal de Música i la dinamització de la Cooperativa Àkrida.
Qualitat i valor
Malgrat que els premis només van arribar a sis centres, des de l’IMET es va destacar destacar la qualitat i valor de la totalitat dels projectes presentats, fruit de l’esforç, dedicació i compromís que demostren els centres educatius de la ciutat any rere any. El jurat estava format per la consellera d’Educació, Isabel Mascaró; la direcció de l’IMET; la tècnica municipal en serveis educatius; la coordinadora de les Llars d’Infants Municipals; i diversos representants del primer i segon cicle d’Educació Infantil, Primària i Especial, així com un representant de Repsol Petróleo.
Els guardons, organitzats per l’IMET i patrocinats per Repsol, estan dotats amb 1.200 euros cadascun. Un dels principals objectius és promoure activitats educatives i socioeducatives encaminades a reforçar la cohesió social, la convivència, la preservació i sostenibilitat del medi ambient, el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació, la difusió de la llengua catalana, la cultura i les arts, així com el coneixement del patrimoni històric de la ciutat.
Els Premis IMET d’Educació es van celebrar per primera vegada l’any 2012 sota la nomenclatura de Premis ‘Josep Vives Ciurana’. En aquella edició només hi havia tres categories.