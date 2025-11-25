Política
La Diputació comptarà amb un pressupost de 237,5M€ l’any 2026, un 6,8% més que el 2025
La millora de la xarxa viària de carreteres i les inversions als centres educatius i edificis de la Diputació, entre les partides destacades
La Diputació de Tarragona comptarà el 2026 amb un pressupost consolidat de 237,5M€, una xifra que suposa un increment 6,8% respecte a l’exercici del 2025. Els comptes estan pensats per reforçar la col·laboració amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès -sobretot a través del Pla ImpulsDipta- així com al teixit cultural i social. També inclouen 14,5M€ per al manteniment i millora de la xarxa viària de la Diputació; 2,4M€ per millorar la gestió del cicle de l’aigua als municipis; i inversions als centres d’educació, com és l’ampliació del CEE Alba de la Diputació a Reus (1M€).
Els comptes s’han presentat aquest dimarts i està previst que s’aprovin al ple del proper divendres 28 de novembre amb un ampli consens dels grups polítics de la corporació (ERC, PSC, Junts i PP). «Aquest pressupost compta amb unes xifres ambicioses i potents que s’han doblat respecte l’any 2015 i que han incrementat 100M€ respecte el 2017», ha expressat la presidenta Noemí Llauradó, qui ha afegit que «els comptes consoliden i reforcen aquelles línies mestres que han marcat el rumb del mandat 2023-2027, tot refermant el nostre compromís amb el món local, especialment amb els ajuntaments, a qui els arriben més recursos, de manera més àgil i més acompanyada». Finalment, ha recordat «el paper de la Diputació com a motor i agent indispensable per al progrés del nostre territori, per ser un interlocutor proper i eficaç».
D’altra banda, el vicepresident tercer i diputat delegat d’Hisenda i Gestió Pressupostària, Fran Morancho, ha destacat que «aquest pressupost és el més alt de la història de la Diputació de Tarragona» i ha recordat que «és un pressupost rigorós i responsable que dona màxima prioritat als municipis tenint en compte l’equilibri territorial». Finalment, el portaveu adjunt del grup polític de Junts, Marc Rovira, ha agraït al govern de la Diputació la mà estesa i ha fet palès que «aquests pressupostos compleixen amb el propòsit de servir als municipis i a la ciutadania».
47,9 MEUR per al Pla ImpulsDipta
El projecte amb major incidència al pressupost del 2026 és el Pla ImpulsDipta, que l’any 2026 compta amb un pressupost de 47,9M€. Aquest s’ha consolidat com una peça clau per al bon funcionament dels ajuntaments i com a col·laboradora essencial en projectes i inversions que contribueixen a la millora del servei a la ciutadania. D’altra banda, el pressupost dota amb 2M€ les línies d’ajuts que es posen a disposició dels ajuntaments per a resoldre situacions imprevistes i d’emergència causades per fenòmens meteorològics extrems o per incendis, tot i que aquesta partida s’ampliarà en funció de les necessitats que sorgeixin.
La millora de la gestió de l’aigua és un altre dels aspectes destacats del pressupost per al 2026, tant pel que fa al projecte impulsat per la Diputació per a la diagnosi, millora i digitalització del cicle integral de l’aigua als municipis de menys de 20.000 habitants que en fan una gestió directa (1,2M€), com per les ajudes específiques que s’ofereixen als municipis per a actuacions relacionades amb aquest àmbit (1,2M€). A més, el Pla ImpulsDipta també dona suport a actuacions d’aquest tipus.
Tal com s’ha explicat, la Diputació de Tarragona posa a disposició dels ajuntaments, consells comarcals i entitats d’arreu de la demarcació un ampli programa de subvencions per col·laborar en l’impuls de projectes i de noves inversions. El pressupost dota inicialment amb un total de 20,7M€ aquestes línies de subvencions en àmbits com la cultura, la transició ecològica, la promoció econòmica, la promoció turística, l’àmbit esportiu o l’àmbit social, una xifra que es preveu ampliar durant l’exercici 2026.
El manteniment i millora de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, que compta amb més de 1.100 km arreu del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, disposarà inicialment amb un pressupost total de 14,5M€. Aquesta xifra preveu inversions com el condicionament de la carretera de Poblenou a la Ràpita, que es posarà en marxa aquest 2026. També s’hi inclouen les millores a la carretera T-324 de Móra d’Ebre a Benissanet (1,4M€), la TV-7042 de Rojals a Montblanc (775.000€), la TP-2031 a la Riera de Gaià pel Catllar (1,5M€), la TV-3421 de la Sénia a Roquetes (1,8M€) o la variant d’Ulldecona (883.879€), entre altres. A més, s’inclouen altres partides per a projectes com l’extensió de la Via Verda (420.000€), que està previst que finalitzi durant el primer trimestre del 2026.
Pel que fa al pla director d’espais de la Diputació, el pressupost per al 2026 contempla partides pressupostàries per a impulsar millores als centres d’educació, entre les quals destaca el 1M€ per a l’ampliació del CEE Alba a Reus, que està previst que s’iniciï el primer semestre del 2026, o els 900.000€ per a millores funcionals a l’EADT, a més d’actuacions per a millorar la climatització dels centres educatius. D’altra banda, el pressupost de 2026 inclou partides pressupostàries que permeten avançar en projectes com la nova seu operativa a la plaça Imperial Tàrraco (344.306€ per a la redacció del projecte) o el trasllat de l’ECMTarragona (70.000€ per als estudis previs).