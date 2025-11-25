Successos
Un cotxe perd el control i topa contra tres vehicles estacionats a Torreforta
Els fets van passar a les 19.30 hores al carrer Montblanc
Un conductor va perdre dilluns la tarda el control del seu vehicle al carrer Montblanc al barri de Torreforta de Tarragona. Com a conseqüència, el vehicle va topar contra tres cotxes que estaven estacionats causant danys de diversa consideració. Els fets van passar a les 19.30 hores i fins al lloc de l'incident es va desplaçar Guàrdia Urbana de Tarragona i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Per causes que es desconeixen, l'home va perdre el control i va xocar contra diversos turismes aparcats. El conductor i la copilot van resultar ferits lleus i van ser traslladats pel SEM fins a l'Hospital Joan XXIII.
Segons ha confirmat la Guàrdia Urbana a Diari Més, el conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia i al test de drogues.