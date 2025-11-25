Diari Més

Un cotxe perd el control i topa contra tres vehicles estacionats a Torreforta

Els fets van passar a les 19.30 hores al carrer Montblanc

Imatge de l'accident al carrer de Montblanc de Torreforta.

Imatge de l'accident al carrer de Montblanc de Torreforta.

Shaila Cid
Shaila Cid

Un conductor va perdre dilluns la tarda el control del seu vehicle al carrer Montblanc al barri de Torreforta de Tarragona. Com a conseqüència, el vehicle va topar contra tres cotxes que estaven estacionats causant danys de diversa consideració. Els fets van passar a les 19.30 hores i fins al lloc de l'incident es va desplaçar Guàrdia Urbana de Tarragona i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Per causes que es desconeixen, l'home va perdre el control i va xocar contra diversos turismes aparcats. El conductor i la copilot van resultar ferits lleus i van ser traslladats pel SEM fins a l'Hospital Joan XXIII.

Segons ha confirmat la Guàrdia Urbana a Diari Més, el conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia i al test de drogues.

