Via pública
Sant Pere i Sant Pau comptarà amb 73 noves llumeneres amb tecnologia LED
També s’intercanviaran 38 llumeneres a la zona de la Muntanyeta del barri
L'Ajuntament de Tarragona ja ha iniciat els treballs de renovació de l’enllumenat en diferents punts de Sant Pere i Sant Pau. En total es substituiran 73 llumeneres al barri, que passaran a emprar tecnologia LED. A més, també s’intercanviaran 38 llumeneres a la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. L'objectiu de la intervenció és implementar un sistema d'enllumenat de major rendiment: menys potent, però, alhora, més eficient.
La potència de les instal·lacions a Sant Pere i Sant Pau es reduirà de 17,75 kW a 3,34 kW (un 81,2%, aproximadament). L'actuació, a més de millorar les característiques lumíniques i millorar l'eficiència energètica, tindrà un impacte favorable tant en termes d'estalvi econòmic com de sostenibilitat: s'aproxima (al moment de la redacció del projecte) que suposarà un estalvi de consum de 51.516 kWh / any i un 7.668,91 € anuals. A més, a nivells d'emissions, s'estalviaran uns 18.032 kg CO₂ l'any.
Aquests treballs estan pressupostats junt amb les intervencions realitzades a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Parc Francolí i diferents punts del centre de la ciutat, que en conjunt agrupen 279 llumeneres renovades. En total, l'import de licitació de totes aquestes substitucions és de 278.053,47 € (IVA inclòs).