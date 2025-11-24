Economia
El consistori parlarà amb promotors privats per concretar la venda de dos solars del PP-10
L’Ajuntament va licitar aquestes finques municipals per 6,7 milions d’euros i va quedar deserta
La subhasta de dos solars municipals ubicats al PP-10 —el nou barri entre Campclar i Bonavista— no va rebre cap oferta. El passat divendres, el ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar declarar deserta la licitació d’aquestes finques, pels quals el consistori preveia ingressar uns 6,7 milions d’euros. El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, assegura que la intenció és fer un nou intent. «Però, abans, estem duent a terme una valoració interna per saber quins van ser els impediments que van provocar que no es venguessin», apunta l’edil.
Per aquest motiu, el govern socialista està contactant amb «diferents promotors que s’hi havien mostrat interessats per veure quins van ser els motius que els van tirar enrere», com podria ser l’import o la situació urbanística dels terrenys. La finca més gran, que compta amb gairebé 18.000 metres quadrats edificables, es va subhastar amb un preu de sortida d’uns sis milions d’euros. Pel que fa a la petita, de 2.000 metres quadrats d’edificabilitat, va ser de gairebé 700.000 euros.
Des de l’Ajuntament consideren que pot ser una gran oportunitat per als inversors privats, ja que just al costat d’aquests solars s’estan construint dues torres de 14 plantes amb 192 habitatges de protecció oficial. Es tracta de la promoció Les Oliveres, que avança a bon ritme i es preveu que estigui enllestida el juny del 2026. Tot i això, no serà fins al setembre quan hi entrin a viure els primers inquilins. Aquesta edificació serà la primera pedra de la zona residencial del nou barri que es vol establir a Ponent, entre l’Anella Mediterrània i la T-11. De fet, aquesta zona ja compta amb l’Hospital Viamed Tarragona i, en el futur, està prevista la construcció del nou centre comercial Tarraco Shopping.
Finançar inversions
L’Ajuntament de Tarragona va licitar la venda d’aquestes dues parcel·les —denominades M7-Db i M4— a l’octubre. Segons la memòria justificativa, l’Ajuntament «considera que aquests béns no són necessaris per a l’ús general o el servei públic ni és convenient la seva explotació, atès que no hi ha cap previsió actual o futura per a ús propi mitjançant explotació directa o indirecta». En el document s’exposa que «hi ha motius d’interès públic suficients per tal d’alienar aquests solars».
En aquest sentit, l’escrit recordava que en els pressupostos municipals corresponents a l’any 2024 es contemplen inversions finançades amb venda de patrimoni, entre les quals es troben aquestes finques, que «condicionen notablement la viabilitat de determinats projectes municipals que han de satisfer les necessitats i els serveis públics que reclama la ciutadania». Per tant, s’indica, «és necessari i inajornable» procedir a la venda d’aquests terrenys.
Concretament, entre els comptes del 2024, i el 2025, es preveia finançar uns vuit milions d’euros del capítol d’inversions a través de l’alienació de patrimoni. Més enllà dels solars del PP-10, també s’esperava vendre altres finques i immobles municipals per finançar projectes com la nova Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta o la futura comissaria mixta de Battestini.
El nou pressupost per al 2026 també contempla 3,1 milions en inversions finançades a través del traspàs de finques. El cert és que durant els darrers tres anys, l’única gran venda que ha pogut realitzar l’Ajuntament de Tarragona, a través del Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA), ha estat la del solar situat al carrer Joan Fuster i Ortells, a la Vall de l’Arrabassada.
El consistori va poder ingressar 3,2 milions d’euros amb aquesta operació, tancada el passat juliol.