Judicial
L'ICAT fa 1.167 assistències a Tarragona i crida a erradicar les violències vers les dones
Els advocats assenyalen que augmenten les violències digitals i les exercides entre menors d’edat
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha fet 1.167 assistències en el torn víctimes entre el gener i el setembre de 2025. D'aquestes, 618 s'han atès Tarragona, 436 al Vendrell i 113 a Valls. Es tracta d'una «lleu» disminució, d'un 1,2%, respecte al mateix període de l'any passat.
Les presidentes de la Comissió d'Igualtat de l'ICAT, Jennifer Macía i Begoña Cajaraville, han dit que la violència física -delicte de lesions i maltractament d'obra- i la psíquica- amenaces i coaccions- són les més comunes. També han crescut les violències digitals i les exercides entre menors en els darrers dos anys. En el marc del 25-N, fan una crida a erradicar les violències vers les dones i exigeixen més recursos pedagògics per als joves.