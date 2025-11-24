Carnaval
La Bóta i Divax desvetllaran la disfressa del Carnaval 2026 amb un sopar i una sàtira
'MortAventura' servirà per donar a conèixer la temàtica carnavalesca del proper any
La Bóta i Divax desvetllaran el proper 29 de novembre la disfressa del Carnaval 2026. Per això conviden a tota la ciutat a submergir-se en MortAventura, una experiència carnavalesca gratuïta i oberta a tothom, amb sopar inclòs. La cita serà a les 21 h a l’Espai d’Entitats del Serrallo, al Moll de Pescadors, 1, Tarragona.
La trobada servirà per presentar la disfressa del Carnaval 2026, en un ambient on l’estètica decadent i la sàtira —senya d’identitat de La Bóta— marcaran el to de la nit.
Amb l’humor irreverent de La Bóta i el segell estètic de Divax, MortAventura promet una nit on la crítica social, l’exageració i l’esperit carnavalesc tornaran a demostrar que la sàtira no només no està en perill… sinó que gaudeix d’una salut esplèndida.
Per ajudar a preparar el sopar i l’acollida, cal inscriure’s abans del 26 de novembre a emplenant un FORMULARI.