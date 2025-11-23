Cultura
Unes 200 persones participen al festival de teatre ‘Ponent al carrer’ de Torreforta
Es tracta d'un projecte artístic i comunitari que ha portat les arts de carrer durant tota la setmana al cor del barri
Unes 200 persones han participat al festival de teatre de carrer Ponent i acció ahir matí al barri de Torreforta de Tarragona. Un projecte artístic i comunitari que ha portat les arts de carrer durant tota la setmana al cor del barri i que ha conclòs amb la mostra d’ahir.
«Estem molt contents de com ha reaccionat el barri i creiem que aquesta dinàmica demostra que quan es fa cultura gratuïta la gent reacciona» ha explicat Guillem Fuster, de la cooperativa SPASA que va promoure la iniciativa juntament amb l’Ajuntament de Tarragona.
Durant cinc dies, desenes de persones del barri -moltes vinculades a entitats locals- han treballat col·lectivament per repensar i transformar els espais públics a través de les arts escèniques. Aquest procés participatiu, impulsat per la cooperativa SPASA amb l’assessorament de La Perifèrica, vol consolidar un model de cultura comunitària que connecti art i cohesió social.
Ponent al Carrer és una iniciativa de SPASA en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona, els Centres Cívics, A Peu de Carrer, La Perifèrica, i les associacions i veïns de Torreforta.
Sobre SPASA
La cooperativa SPASA (Street Performing Arts Synergy Alliance) és una iniciativa nascuda de Fira Tàrrega i l'Aquelarre de Cervera formada per artistes i professionals vinculats al món de les arts de carrer. El seu propòsit és promoure aquest tipus d’expressió escènica en tots els seus àmbits: la formació, el suport a companyies i artistes, i la defensa activa de les arts de carrer. Amb seu a Tàrrega, SPASA ofereix tallers, residències, laboratoris de creació i espais de trobada, amb una vocació internacional i local alhora.
Fa més de 4 anys que organitza cursos especialitzats amb companyies internacionals de referència com Adrian Schvarzstein, Eléctrico 28, Adhok, Kamchàtka, Joan Català, Ondadurto Teatro, Caterina Moroni, entre moltes altres.
Ha col·laborat amb 20 companyies de 8 països diferents i ha format més de 80 estudiants de 15 nacionalitats. L’equip de SPASA compta amb més de 20 anys d’experiència treballant al carrer com a artistes i formadors. Aquesta trajectòria els ha dotat d’un ampli coneixement de les tècniques, llenguatges i metodologies específiques de les arts de carrer, i permet adaptar cada formació a les necessitats de cada context.