Mobilitat
L’Ajuntament estudia fer marxa enrere amb el nou carril bici a Prat de la Riba
El govern municipal vol avaluar com pot afectar quedar-se només amb dos carrils de circulació a l’avinguda
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona estudia fer marxa enrere amb la creació d’un carril bici a l’avinguda Prat de la Riba. La voluntat inicial de l’executiu era aprofitar els treballs de millora de l’asfalt del carrer per delimitar la nova via ciclista. Però el govern vol avaluar la creació de carrils bici en aquells carrers on la seva implantació afecta als carrils de circulació o redueix les places d’aparcament.
Aquest seria el cas a l’avinguda Prat de la Riba, ja que comportaria l’eliminació d’un dels tres carrils de circulació, i en quedarien només dos. En aquest sentit, el govern municipal ha mostrat sempre la voluntat d’estudiar a fons la idoneïtat d’aquests carrils bici i la seva afectació als veïns, els comerços i la mobilitat tant dels vianants com dels vehicles. I no li ha tremolat el pols a l’hora d’eliminar-ne.
És el cas del carril bici al carrer Pere Martell. Un projecte que es va impulsar des de l’anterior executiu municipal, encapçalat per Pau Ricomà, i que es va acabar suprimint. Després de diferents queixes veïnals i d’avaluar les dificultats que es trobaven els busos de l’EMT quan circulen pel carrer, entre altres motius, el govern liderat per Rubén Viñuales va esborrar-lo. Així, es van recuperar els tres vials de circulació per als vehicles. La proximitat entre els dos carrers i les seves característiques fan que siguin gairebé un mirall, que pot acabar amb el mateix final. Més enllà, el govern municipal recorda que a l’actual Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) no està contemplat el carril bici a Prat de la Riba. L’Ajuntament vol tenir el nou pla de mobilitat aprovat per tal d’avaluar la seva implantació. La redacció del PMUS es va adjudicar el novembre del 2022. El pla ha de marcar el futur de la mobilitat a la ciutat, per tal de complir amb els objectius de desenvolupament sostenible marcats per la Unió Europea. En aquell moment, la previsió, sota el mandat d’ERC, era que el document estigués enllestit en dotze mesos. La realitat, però, és que encara no s’ha acabat. El consistori va preveure que l’aprovació inicial del PMUS es pogués fer a principis d’enguany, però no s’han complert els terminis. L’agilitat dels tràmits també dependrà de la capacitat d’arribar a consensos del govern municipal amb els grups de l’oposició.
L’Av. Andorra, d’estrena
Mentre es rumia la creació del nou carril bici a Prat de la Riba, l’avinguda Andorra estrena des de fa poc la seva via ciclista. Aquest se situa al lateral dret de la calçada al tram comprès entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Catalunya. Els treballs han tingut un cost total de 223.366 euros. Tot i que la creació del nou carril no ha requerit l’eliminació dels carrils existents de circulació, l’amplada de la calçada ha quedat reduïda. També s’han perdut algunes places d’aparcament.