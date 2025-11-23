Successos
Dues persones ferides i només un carril obert per una sortida de via a l'AP-7 a Tarragona
El trànsit s'ha vist afectat amb retencions d’uns 2 km mentre es retirava el vehicle bolcat
Aquest migdia s’ha registrat un accident al punt quilomètric 242 de l’AP-7, a Tarragona, quan un turisme ha sortit de la via i ha bolcat després de topar amb la mitjana.
A conseqüència del sinistre, dues persones han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
El trànsit s'ha vist afectat temporalment, amb només un carril obert en direcció nord, provocant retencions d’uns 2 quilòmetres mentre els serveis d’emergència atenien els afectats i retiraven el vehicle implicat.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.51 hores i s'han desplaçat amb 4 dotacions fins al lloc dels fets, on han estabilitzat el turisme i han fet maniobres d'excarceració per alliberar a les dues persones que havien quedat atrapades dins el vehicle.