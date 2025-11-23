Successos
Atropellament a l’Amfiteatre de Tarragona: un vehicle envaeix la vorera i colpeja una vianant
L’accident, ocorregut al vial Bryant, va obligar a tallar temporalment el trànsit
Una dona va resultar ferida ahir al voltant de les 13 hores després que un vehicle envaís la vorera al vial Bryant, just al costat de l’Amfiteatre de Tarragona, per motius que encara s’estan investigant.
Segons fonts policials, el cotxe hauria colpejat la vianant mentre caminava per la zona, i en cap moment la dona va quedar atrapada sota el vehicle.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i l'ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre la víctima i la van traslladar a l’Hospital de Santa Tecla.
L’incident va obligar a tallar temporalment el trànsit mentre es retirava el cotxe implicat i s’assegurava la zona.