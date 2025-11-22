Cultura
Tarragona recorda la primera processó documentada del Sant Enterrament 475 anys després
Per primera vegada, els carrers s’omplen de solemnitat a finals de novembre per commemorar un esdeveniment històric
Els carrers de la Part Alta de Tarragona s'han omplert de solemnitat amb la processó extraordinària de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang, organitzada per commemorar els 475 anys de la primera processó documentada del Sant Enterrament, celebrada l'any 1545.
D'aquesta manera, per primera vegada els misteris de la Setmana Santa de Tarragona han desfilat fora de les seves dates tradicionals. Ara bé, no ho han fet tots. Algunes confraríes com el Gremi de Pagesos, el de Marejants, la Presa de Jesús, la Germandat de Nostre Pare de la Passió i La Salle ja van anunciar fa unes setmanes que no participarien. Entre els motius, no troben encertat fer una processó a finals de novembre. Sí que ho han fet, en canvi, el Descendiment de la Creu, els Natzarens, La Soletat, l'Ecce Homo i el Cristo del Buen Amor.
A les sis de la tarda, el Sant Crist de la Sang ha obert pas. Ho ha fet acompanyat pels Armats de la Sang i seguits dels passos de la Flagel·lació i el Crist de la Humiliació. Ja cap a les 19:30h la processó ha arribat a la Catedral on l'arquebisbe Joan Planellas ha ofert una missa a tots els assistents.