Mobilitat
El Port estarà connectat amb el tercer fil a finals del 2026
Quan el corredor Mediterrani sigui una realitat, el moll tarragoní podrà fer enviaments directes de combois a qualsevol punt del continent europeu
Per fi, el Port de Tarragona estarà connectat amb el tercer fil a finals del 2026. Així ho va anunciar ahir el ministre de Transports Òscar Puente, en l’Acte Empresarial pel corredor Mediterrani que es va celebrar a València. El departament de Puente exposa que el port tarragoní és «un dels principals nodes químics i energètics d’Europa» i que aquests treballs de connexió suposaran «un impacte empresarial directe». A més, emmarca les actuacions en una estratègia de nodes logístics arreu d’Espanya.
Cal destacar que el port disposa des de fa anys amb 10,3 quilòmetres de xarxa interna d’ample internacional, de manera que la infraestructura està preparada per a començar a operar serveis amb ample europeu tan aviat entri en funcionament el tercer fil. Actualment, els trens que rep o envia el moll tarragoní han de parar a l’Estació del Morrot, al Port de Barcelona, on passen de l’ample ibèric a l’ample internacional.
Quan el corredor Mediterrani sigui una realitat, el Port de Tarragona podrà fer enviaments directes de combois a qualsevol punt del continent europeu, cosa que millorarà la seva connectivitat i competitivitat. Això li permetrà posicionar-se com un node logístic estratègic al conjunt d’Europa gràcies a la seva ubicació com a punt de connexió natural entre els corredors Mediterrani i de l’Ebre, que facilitarà la connectivitat de l’interior de la península Ibèrica amb la resta del continent mitjançant les seves infraestructures ferroviàries.
Aquesta connexió arribarà després de les obres al túnel de Roda de Berà, per adaptar-lo a l’ample internacional. El tercer fil no deixa de ser una solució provisional. Barcelona ja s’hi va connectar el 2015 i, quan arribi a Tarragona, serà el punt més al sud amb aquesta mesura ferroviària.
A banda, el ministre Óscar Puente va assegurar que el 2027 s’haurà acabat la transformació de l’ample de via entre Tarragona i Castelló. Uns treballs que suposaran que València i Barcelona també estiguin connectades per l’ample internacional. «Avui estem més a prop d’aquest cent per cent del potencial. La coordinació, la planificació i l’execució s’estan alineant de manera que som capaços d’haver arribat a un ritme d’execució al voltant dels 1.300 milions d’euros a l’any», va assegurar Puente des del Roig Arena. També va indicar que aquest any se superarà «una mica més d’aquesta xifra».
En comparació amb altres països, va assegurar que «fora de la Xina, Espanya és el país que més ràpid, millor i més barat desenvolupa les seves infraestructures» i va apuntar que cal sentir-se «orgullosos» perquè a vegades «som massa severs».