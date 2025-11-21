Indústria
Jordi Hereu: «Tarragona és la capital industrial del sud d'Europa»
El ministre d'Indústria i Turisme ha participat en la jornada anual de l'Associació d'Empreses Químiques de la província de Tarragona
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha manifestat aquest divendres que «Tarragona és la capital industrial del sud d'Europa» i ha destacat el «compromís del Govern» amb «el present i el futur» del seu pol petroquímic.
Hereu ha participat en la jornada anual de l'Associació d'Empreses Químiques de la província de Tarragona (AEQT), on ha assenyalat que aquest sector és «una de les grans potències del país». «Hem de continuar treballant en el futur d'aquesta indústria», ha apuntat.
El ministre, que avui compleix dos anys al capdavant de la cartera d'Indústria i Turisme, ha ressaltat «la fortalesa» d'aquests dos àmbits i la seva «convivència» exemplar a Tarragona. «Les 34 empreses que formeu l'AEQT sou un hub i teniu molta força», ha apuntat.
Ha assegurat que és necessari que la indústria tingui èxit perquè «Europa pugui seguir defensant els seus valors». «En aquest moment necessitem autonomia en sectors estratègics, no podem deslocalitzar allò que és essencial», ha afegit.
Per això, ha dit, cal reforçar la logística, amb la implantació del Corredor del Mediterrani, i cal mantenir l'aposta per les renovables i per iniciatives circulars com la reutilització i l'emmagatzematge de CO₂.
«A Brussel·les defensem que la indústria química és un sector essencial i que els hubs han de tenir la consideració de llocs estratègics», ha conclòs el ministre.