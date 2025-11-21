Societat
Els veïns de Torreforta, protagonistes del projecte d'arts escèniques 'Ponent al Carrer'
Professionals de les arts de carrer imparteixen tallers al barri tarragoní i dissabte n'exhibiran el resultat
Apropar la cultura als barris no cèntrics i fer que els veïns en siguin els protagonistes. És el principal objectiu de Ponent al Carrer, un projecte que es desenvolupa aquesta setmana al barri de Torreforta de Tarragona. Entre les propostes hi ha un taller de creació comunitària que, a partir del teatre, dona eines i fa que els participants s'apropiïn i mirin l'espai públic d'una manera diferent. Tot plegat guiat per professionals de les arts de carrer, amb l'objectiu que aquest dissabte els alumnes puguin fer la seva pròpia funció. Una obra que no tindrà guió i que es fonamentarà en unes pautes pactades prèviament i la improvisació. A banda, dissabte, de 10 a 13 hores també hi haurà altres espectacles gratuïts a la plaça Pilar Pradells.
El taller l'imparteix la cooperativa Spasa de Lleida. Un dels seus socis, Jon Arrizabalaga, explica que es vol «no només donar a conèixer el teatre de carrer sinó també fomentar l'ocupació de l'espai públic com a lloc de trobada». Els participants són vuit, tots ells membres de diferents entitats de Torreforta que han decidit sumar-se a la iniciativa i que l'aprenentatge els pot servir per aplicar-lo més endavant en les seves activitats, com ara casals o batucades. «Tenim des de joves interessats en la dansa fins a gent jubilada que vol trobar un moment per trencar la rutina i aprendre coses noves», concreta.
L'activitat consta de tres sessions -dilluns, dimecres i divendres- i l'actuació de dissabte. «Oferim una bateria d'activitats per donar especial èmfasi en el fet d'habitar i ocupar el carrer», destaca. El taller comença en una aula, fent jocs dinàmics que fomenten la interacció grupal i el moviment. Després, ja al carrer, és el moment de començar a crear. Un dels participants escull un lloc i un gest, que permeti a la resta afegir-s'hi amb el cos per tal de, conjuntament, crear una figura. Un element que s'haurà concebut col·lectivament però que per cada individu tindrà un significat diferent.
«Ens agrada diferenciar el 'teatre de carrer' del 'teatre al carrer', que sí que necessita espais més condicionats. Nosaltres creiem que en qualsevol lloc i en les condicions que siguin, podem fer teatre», assenyala Arrizabalaga. Així, amb les seves creacions busquen «una reacció dels vianants i del públic» per tal «que sigui un moment de sorpresa» i que els «regali un moment diferent en el seu dia».
El fet que l'activitat es desenvolupi en un barri perifèric, per Arrizabalaga condiciona el resultat final. «Fer-ho al centre segurament seria més fàcil. Aquí tenim un ventall de perfils molt més gran i és molt més interessant», subratlla l'artista. Aquesta varietat permet «ajuntar perfils d'uns contextos que, normalment, no s'arriben a creuar». Amb tot, als membres d'Spasa els agradaria que l'activitat serveixi de llavor perquè, en el futur, «els participants puguin tirar endavant el seu propi festival al barri» i impulsar activitats relacionades amb l'art a l'espai públic.
De fet, pels impulsors aquest taller és una prova pilot, ja que és el primer que fan d'aquestes característiques. Fins ara havien estat impartint formació professional internacional en arts de carrer a l'estiu. Ara però, busquen especialitzar-se en aquest segment perquè creuen que «pot aportar molt als barris».