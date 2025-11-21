Meteorologia
Cap de setmana fred i estable a Tarragona: sol al migdia i nits fredes
Es viurà un cap de setmana amb baixes temperatures però estable, amb matinades d’hivern i migdies assolellats
Tarragona encadenarà la baixada de temperatures de les darreres setmanes de novembre encarant un cap de setmana marcadament hivernal, amb madrugades fredes, migdies assolellats i cap rastre de pluja, segons la predicció del Meteocat. El temps es mantindrà estable tant dissabte com diumenge, amb variacions lleus de temperatura però sense cap fenomen destacat.
La previsió per a aquest divendres mostra un cel completament serè durant tota la tarda, amb màximes que han arribat als 11–12 ºC. A partir del vespre, els termòmetres inicien un descens constant fins a situar-se al voltant dels 5 ºC a última hora. El vent bufarà moderadament al llarg de la tarda, amb registres que han arribat als 22–24 km/h, tal com ho indica Meteocat.
Dissabte començarà amb una madrugada de només 5 ºC, segons les dades de Meteocat, un ambient clarament d’hivern. Amb el pas de les hores però, el cel es mantindrà serè i el sol guanyarà protagonisme a partir de mig matí. Les màximes del dia es situaran entre els 10 i 14 ºC, amb un vent en general feble —per sota dels 10 km/h—, quelcom que reforçarà la sensació de calma atmosfèrica. A partir de mitja tarda, el cel continuarà clar i les temperatures tornaran a descendir fins als 7 ºC durant la nit.
Diumenge: migdia més suau i tarda amb núvols
Segons la previsió de Meteocat, diumenge arrencarà amb alguns núvols baixos sense precipitació. Les temperatures matinals rondaran entre els 7 i 8 ºC, lleument més altes que dissabte. A mig matí el sol tornarà a dominar, permetent que les màximes del cap de setmana arribin als 15–17 ºC, especialment al voltant del migdia, moment perfecte per abrigar-se bé i gaudir d'alguna activitat a l'aire lliure. A la tarda reapareixeran alguns núvols, però sense canvis en la situació de calma i amb vent fluix, tot i alguns pics d’entre 15 i 20 km/h al centre del dia.
Amb un cel estable, absència total de pluja i temperatures baixes, es preveu un cap de setmana propi d'hivern però compatible per gaudir-ne fora de casa, però serà imprescindible portar roba d'abric, sobretot a primera i última hora.