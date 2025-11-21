Societat
El calendari laboral a Tarragona per a l’any 2026: dies festius i ponts
Els dies festius locals de Tarragona, Sant Magí i Santa Tecla, cauran en dimecres
El calendari laboral de Tarragona per a l’any 2026 inclou un total de 14 dies festius, incloent seleccions de l’Estat, festivitats autonòmiques determinades per la Generalitat de Catalunya (dies festius autonòmics), i dos eleccions locals específiques de l’Ajuntament de Tarragona (dies festius locals).
L'any 2026, el ciutadà perd dos festivitats en caure dissabte: el 15 d'agost, dia l'Assumpció, i el 26 de desembre, Dia de Sant Esteve. En el cas de Tarragona, els dies festius locals, Sant Magí i Santa Tecla, cauran en dimecres.
Ponts i caps de setmana llargs
El calendari suggereix la possibilitat de gaudir de quatre caps de setmana llargs, a part de la Setmana Santa. Entre els quatre festius que cauran en dilluns o divendres hi ha: l'1 de maig, l'11 de setembre i 25 de desembre, tots tres en divendres, i el 12 d’octubre, que caurà en dilluns.
Per als qui vulguin maximitzar els dies de descans, els festius situats en dimarts o dijous permeten crear ponts molt avantatjosos. El primer gran pont arribarà ja a l’inici d’any, entre l’1 i el 6 de gener, quan serà possible enllaçar sis dies seguits de descans demanant només dos dies de vacances (el divendres 2 i el dilluns 5). Una situació similar es donarà al desembre: amb l’8 de desembre (dimarts), demanant festa el dilluns 7 es podrà gaudir d’un pont de quatre dies.
Un cas particular serà el de Sant Joan, que el 2026 caurà en dimecres i trencarà la setmana laboral. Els treballadors que vulguin aprofitar la circumstància podran sol·licitar els dies 22, 23, 25 i 26 de juny, i obtenir fins a nou dies consecutius de descans, comptant-hi els caps de setmana abans i després de la festivitat. Tot i requerir quatre dies de vacances, pot convertir-se en una oportunitat ideal per a una escapada llarga.
Finalment, els festius que cauran en dissabte, com el 15 d’agost (Assumpció) i el 26 de desembre (Sant Esteve), no generaran un dia extra de descans per a la majoria de persones que treballen de dilluns a divendres. En canvi, aquells que tenen torns habituals en cap de setmana sí que se’n podran beneficiar.
Dies festius a Tarragona l'any 2026
- 1 de gener: Any nou (dijous)
- 6 de gener: Reis (dimarts)
- 3 d'abril: Divendres Sant
- 6 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida
- 1 de maig: Festa del Treball (divendres)
- 24 de juny: Sant Joan (dimecres)
- 15 d'agost: L'Assumpció (dissabte)
- 19 d'agost: Sant Magí (dimecres)
- 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya (divendres)
- 23 de setembre: Santa Tecla (dimecres)
- 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat (dilluns)
- 8 de desembre: Dia de la Immaculada (dimarts)
- 25 de desembre: Nadal (divendres)
- 26 de desembre: Sant Esteve (dissabte)