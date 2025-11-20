Equipaments
Tarragona donarà llum verda a una nova residència per a persones amb TEA
L’Ajuntament cedirà un solar del PP-10 a la Fundació Onada per a la construcció d’aquest nou equipament
L’Ajuntament de Tarragona cedirà un solar del PP-10, el nou barri que s’està creant entre Bonavista i Campclar, a la Fundació Onada per a la construcció d’una residència per a persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Aquest divendres, el ple municipal aprovarà la concessió directa dels terrenys —amb més de 7.700 metres quadrats de superfície— on s’edificarà el futur centre assistencial.
Tal com va avançar Diari Més, el projecte va arribar a mans del consistori a principis de mandat. El març del 2024, l’equip de govern ja va admetre la petició d’implantar el nou equipament en una de les finques del PP-10. En l’acord s’exposava que «hi ha greus mancances per donar resposta al desenvolupament mínimament adequat d’aquest col·lectiu amb TEA». Per això, «es considera que es pot procedir a efectuar una cessió administrativa atenent a la utilitat pública i l’interès social que comporta sobre la finca de domini públic».
Mesos després, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla Especial Urbanístic per a concretar els usos d’aquest solar, que no en tenia cap fins aquell moment, i facilitar la construcció del nou centre. Segons el projecte inicial, serà un edifici amb planta baixa i una superior, i tindrà capacitat per a 30 persones a la part de llar—residència i 30 més al centre d’atenció diürna.
Projecte amb dues fases
En la fase 1 del projecte, es contempla la construcció dels espais comuns (hall, espais polivalents, menjador, metge, infermeria), així com la part del complex destinada a l’atenció a adults amb TEA. Aquesta estarà formada per sis unitats residencials de cinc usuaris cadascuna. També hi haurà uns espais destinats al Servei de Teràpia Ocupacional per a 32 persones. Aquesta primera etapa tindrà una durada de 36 mesos a comptar des de la concessió municipal del terreny.
Hi haurà una segona fase enfocada a l’atenció a nens i nenes amb trastorns de l’espectre autisme. Es construirà una ala simètrica a la dels adults, també amb sis unitats residencials per a 5 persones, i aules per als serveis escolars. En aquest cas, la seva implementació es pot allargar fins a vuit anys. Així doncs, la capacitat final de la residència serà de 30 adults i 30 infants.