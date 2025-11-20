Patrimoni
L'arqueòleg Ruíz de Arbulo demana «planificació» al Consorci de Patrimoni per rebre inversió privada
Investigadors internacionals debaten sobre els amfiteatres en el congrés d'Arqueologia i Món Antic de Tarragona
Un centenar d'investigadors internacionals debaten sobre el paper i l'evolució dels amfiteatres en el setè congrés d'Arqueologia i Món Antic de Tarragona. El director del certamen, Joaquin Ruíz de Arbulo, ha celebrat el nou Consorci de Patrimoni Romà de Tarragona fruit de l'acord de diverses administracions públiques, però ha advertit que ara cal «planificació» per tal de rebre inversió privada. Ha apuntat que aquests diners podrien venir de la indústria petroquímica.
Divendres hi ha programada una conversa amb els responsables del pla director de l'amfiteatre de Tarragona. L'arqueòleg creu que alguns dels reptes són l'accés a l'equipament, així com dissenyar nous reconeguts o establir més mesures de seguretat.
L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) acull aquest dijous i divendres la Tarraco Biennal 2025, el congrés d'Arqueologia i Món Antic que enguany es fixa en els amfiteatres amb convidats que han estudiat els de Durrës (Albània), El Djem (Tunísia), Cartagena, Clunia (Burgos), Ategua (Còrdova), Emerita Augusta (Mèrida) i Tàrraco. El director del congrés ha remarcat que l'amfiteatre és el «buc insígnia» del patrimoni tarragoní, i per això enguany és l'element central.
L'any passat, l'Ajuntament de Tarragona va encarregar a uns arquitectes de la ciutat la redacció del pla director de l'equipament i aquest divendres seran presents a l'esdeveniment per tal de compartir experiències amb monuments similars. Ruíz de Arbulo ha comentat que alguns dels punts que cal resoldre són l'accés a l'amfiteatre, ja que es troba en un lloc que «no és còmode d'arribar» i no hi ha cap aparcament pròxim. També ha esmentat qüestions com el disseny de nous recorreguts per l'interior o establir més mesures de seguretat.
L'arqueòleg ha insistit que l'amfiteatre es caracteritza perquè s'han «superposat» diversos monuments com una basílica visigòtica o una caserna. El director del congrés ha explicat que aquests dies parlaran de l'edifici antic, tenint en compte que la restauració que es va fer als anys 30 del segle passat «no va tenir en compte tots els elements». «Es podria haver fet millor», ha reblat. Tot i això, ha valorat positivament les darreres intervencions per eliminar la graderia nova i les filtracions d'aigua, entre altres problemes.
Consorci del Patrimoni Romà
Ruíz de Arbulo ha celebrat la constitució del nou Consorci del Patrimoni Romà de Tarragona que agrupa diverses administracions com el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona, entre altres. Ha dit que el sector de l'arqueologia es mostra «esperançat». Al mateix temps, ha avisat que ara cal fer una «planificació» per tal de començar a buscar inversió privada que podria venir del sector de la petroquímica, ha vaticinat.
L'arqueòleg posa d'exemple l'amfiteatre de Cartagena que en els pròxims anys rebrà gairebé 8 milions d'euros per fer-hi millores. «És una fase molt diferent de la nostra», ha manifestat. Tot i això, ha afirmat que a Tarragona es faran «intervencions molt poderoses: són molts diners i no podem improvisar. Ruíz de Arbulo apunta que l'any vinent «és el moment de dissenyar com ha de funcionar i què serà aquest futur consorci» que just comença a fer les primeres passes.