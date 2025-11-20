Nadal
Ja es coneix el dia en què Tarragona encendrà les llums de Nadal amb un canvi d'ubicació
L'Ajuntament invertirà enguany més de 400.000 en la il·luminació nadalenca
El proper divendres 28 de novembre Tarragona encendrà les llums de Nadal, tal com faran moltes altres ciutats de Catalunya coincidint amb el Black Friday.
Enguany el consistori tarragoní destinarà més de 400.000 euros en la il·luminació nadalenca, que decorarà una setantena de carrers de la ciutat. Els tarragonins podran gaudir de les llums nadalenques del 28 novembre fins al 7 de gener des del vespre fins a la mitjanit. El carrer Unió s’ha decorat recreant les llums que s’instal·laven fa fins a 40 anys enrere gràcies a la iniciativa d’una veïna que conserva imatges de la il·luminació d’aquella època.
L'acte d'encesa es farà des de la plaça de la Font, davant la façana de l'Ajuntament. Es tractarà d'una gran celebració amb música i pirotècnia, que tornarà a comptar amb la presència de la Platge de la Llum. «A la Rambla Nova hi ha cert desnivell, que feia que moltes persones no tinguessin visibilitat. Pensem que aquí es podrà lluir més», ha explicat l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales.
Durant l'encesa també s'il·luminarà un gran arbre de Nadal d'uns 15 metres d'alçada situat a la part dreta de la façana de l'Ajuntament. Com no podia ser d'una altra manera, també s'instal·larà el tradicional arbre de la Rambla Nova.
«Volem que els tarragonins i els visitants gaudeixin de festes úniques i inigualables, on els més petits són els protagonistes», ha afirmat Viñuales. «Nadal és principal reclam econòmic de l’any per als comerciants de la ciutat», ha afegit. Per aquest motiu expliquen que des del consistori faran «l'impossible per oferir el màxim de propostes per a totes famílies. Cada any anem a més i volem continuar creixent per celebrar festes a cada racó de la ciutat», ha argumentat.
Més de 200 activitats
Durant tot aquest Nadal s'oferiran més de 200 activitats. Un 80% estaran destinats a un públic familiar, i 8 de 10 seran gratuïtes. Com cada any, una de les més esperades i exitoses és el Parc Nadal, que torna enguany renovat al Palau Firal i de Congressos. També hi haurà l'Arbre de desitjos, el Magatzem Reial i l'acte tradicional de l'arribada de l'Home dels Nassos, entre d'altres.
El gran Magatzem Reial, de la mà de l’Ajuntament i del Port de Tarragona, s’instal·larà al Refugi 1 del Moll de Costa del 27 al 30 de desembre per apropar la màgia dels Reis d’Orient als més petits.
Una altra de les novetats és que l'Ajuntament, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, organitza el Nadal dels superpoders. Activitats per a les famílies amb infants d’entre 3 i 12 anys que es realitzaran a diferents centres educatius, al Parc de la ciutat i a l’IMET. Fins a 24 propostes nadalenques i festives per gaudir en família i aprendre junts.
D’altra banda, la conselleria de Joventut organitza de nou el CASAL X NADAL amb més de 20 propostes gratuïtes adreçades principalment a joves de 12 a 35 anys. Al llarg del mes i fins el 30 de desembre, l’Espai Jove Kesse, l’Oficina Jove del Tarragonès i diferents equipaments com els Centres Cívics i carrers de Bonavista i Torreforta acolliran tallers creatius i formatius , activitats esportives i de salut i una àmplia oferta d’oci i cultura i actes solidaris per La Marató de 3Cat, així com sortides de descoberta de la natura. Una proposta diversa i inclusiva que combina formació, creativitat, participació i lleure saludable, i que compta amb la col·laboració d’entitats i professionals del territori.
La imatge nadalenca d'enguany, que mostra als Reis d'Orient arribant en bicicleta pel Pont del Diable, ha anat a càrrec de l'il·lustrador Marc Volpini. Aquest ha volgut «jugar amb la nostàlgia dels adults per recordar els Nadals de quan érem més petits».
Per la seva banda, la consellera de Turisme, Promoció econòmica i Comerç de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que el programa nadalenc ha estat possible gràcies a la suma de totes conselleries de l'Ajuntament.
Festa d'encesa a tots els barris
El Nadal brillarà al centre de Tarragona i també a tots els barris. L’any passat per primer cop es van organitzar festes d’encesa als barris de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l’Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta i el Barri del Port, i enguany aquesta iniciativa es repetirà. «Cada barri tindrà el seu moment màgic, amb activitats pensades per a veïns i veïnes de totes les edats», ha destacat la consellera Montse Adan.
La plaça Verdaguer cobrarà un protagonisme especial amb un Ascensor Màgic que endinsarà els visitants en un món màgic, i ho farà al costat d’un arbre de Nadal i un carrusel amb els seus cavallets.
Aquestes festes tampoc faltaran els clàssics com la Fira de Nadal o la d’Artesania que amplien el seu espai. Els carrers de la ciutat s’ompliran de concerts, tallers, xarangues i altres actes. Els espectacles arribaran als carrers del centre i als barris, i el Passeig de les Palmeres juntament amb el Balcó oferiran diverses figures decoratives de grans dimensions.
Des de la conselleria i de Comerç i Turisme s'han programat més de 100 activitats al carrer per dinamitzar els carrers i les places i donar suport al comerç de proximitat. També arribaran al centre i a tots els barris els tions i moltes activitats infantils.
Altres activitats
Enguany com a novetat, de la mà de Tarragona Cultura, del 20 al 26 de desembre (excepte el 24) la màgia del circ arriba a l’Anella Mediterrània sota la gran carpa de la companyia Cirque Pardi. Que oferiran el seu gran espectacle Low cost Paradise. Una oportunitat única de viure durant les dates nadalenques una experiència de circ contemporani amb codis del circ tradicional, per a totes les edats i amb funcions cada dia.
No hi faltaran al Teatre Tarragona la doble sessió dels Pastorets La Salle Tarragona el 27 i 28 de desembre; i de la Golfa el 2 i 3 de gener. I el dia 4 viurem una nit de somni amb les tres suites de ballet més emblemàtiques de Txaikovski: El trencanous, El llac dels cignes i La bella dorment. També al Teatre Tarragona, sota la direcció de Tomàs Gran i la grandíssima Franz Schubert Filharmonia.