Política
ERC votarà en contra dels pressupostos municipals de Tarragona
Els republicans lamenten que el govern de Viñuales hagi trencat la col·laboració i hagi ignorat els acords pactats
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona votarà en contra dels pressupostos municipals presentats pel govern de Viñuales. Consideren que els comptes arriben «sense rumb, paraula ni ambició», i recorden que el PSC «no ha complert pràcticament cap dels acords pactats fa dos anys», amb l’única excepció de la pavimentació de l’avinguda Andorra, tal com ha assenyalat el conseller Xavi Puig.
Des d'ERC expliquen que havien sol·licitat un document detallat del compliment dels acords del pressupost de 2024, però aquest document no va arribar mai. Segons els republicans, el govern va desconvocar la reunió prevista i va posar fi unilateralment a l’espai de treball compartit.
En aquest sentit, assenyalen que Viñuales s’aferra als vots incondicionals de Jordi Sendra, Elvira Vidal i els trànsfugues de Vox, una majoria «assegurada» que «li permet tirar endavant els comptes sense cap voluntat real d’acord», tal com ha afirmat la portaveu d'ERC, Maria Roig.
Els republicans també denuncien que no hi ha cap rastre dels compromisos sobre els centres cívics de Llevant, avinguda Catalunya, Parc Francolí o de l’Imperial Tarraco. Igualment, lamenten que s’hagi descartat l’únic projecte que estava avançat, el Centre Cívic de Santiyán a la Part Baixa. També alerten de la retirada de partides de l’eix Prim–Unió–Apodaca i d’accessibilitat, la qual han buidat de recursos i per la qual no se n’ha fet el pla acordat amb ERC. «L’accessibilitat ni tan sols apareix al nou pressupost», ha criticat Roig.
«L’experiència demostra que allò que pacta Viñuales acaba sent fum», recordant que cada any es tornen a anunciar projectes com la Quinta de Sant Rafael o la instal·lació de lavabos públics «sense que mai es materialitzi res». Consideren que les prioritats del PSC «canvien cada any en funció del relat que necessita vendre», però que la manca d’execució i els constants modificatius de crèdit converteixen els compromisos en «paper mullat», deixant Tarragona «a la deriva i sense rumb».