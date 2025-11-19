Gastronomia
Tornar al passat per entendre el present: un viatge gastronòmic a l'antiga Tàrraco
Tarragona ha portat a Madrid, Sant Sebastià i Saragossa un ‘showcooking’ per donar a conèixer la cuina romana
La gastronomia juga un paper fonamental en la construcció de la identitat cultural d’un poble. Per fer una radiografia de la societat de l’antiga Tàrraco, és important conèixer quins ingredients utilitzaven i quines tècniques empraven en les cuines de l’època romana. El menú Olivus ideat per Moha Quach, xef del restaurant El Terrat i president de l’associació Tàrraco a Taula, permet fer aquest viatge culinari fins a temps pretèrits i saber què menjaven els nostres avantpassats.
Aquesta proposta ja ha arribat en forma de showcooking a ciutats com Madrid, Sant Sebastià o Saragossa. L’acció promocional impulsada per Tarragona Turisme, emmarcada dins del 25è aniversari de la declaració Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat, es va presentar ahir davant la premsa tarragonina, que va poder tastar diferents receptes recuperades de la gastronomia romana marinades amb vins del territori escollits pel sommelier David Bea.
La introducció al menú començava amb una petita representació teatral protagonitzada per Agrius Estenelus, propietari d’un celler de l’època, que convidava tots els presents a sopar a casa seva. Sobre l’esquena, portava una àmfora amb vi produït en els seus terrenys a poques milles de Tàrraco. Aquesta beguda sagrada i divina per als romans no podia faltar en el menú Olivus, que va arrencar amb uns aperitius únics amb diferents ingredients estrella: bunyols de bolets, gambes blanques, pans de mantega i moretum. Tampoc podia faltar el gàrum, una salsa feta de diferents tipus de peix fermentat molt popular a l’antiga Roma. Tot això acompanyat per la Síria Kveik Sumerian Ale, una cervesa «mesopotàmica» creada per David Bea.
La vetllada va continuar amb un primer plat d’ostres de l’Ebre amb escabetx de carabassa i unes gotes de gàrum, acompanyat amb un Nus del Terrer Blanc. De segon, corder cuinat a baixa temperatura amb bolets glacejats i tòfona, maridat amb vi negre del Priorat, un Gratallops d'Álvaro Palacios. Marc Garcia, de la Pastisseria Velvet, va elaborar les postres: flam de mató, bunyols de carabassa fermentats i galetes d’ametlla.
La consellera de Turisme, Monts Adan, va destacar la repercussió tan «positiva» que aquesta proposta promocional ha generat a les tres ciutats on ha arribat. Concretament, s’han registrat fins a 8,5 milions de visualitzacions i lectures dels articles publicats pels mitjans assistents a les sessions realitzades, unes publicacions valorades en «més de 600.000 euros». La pròxima convocatòria serà a Toulouse (França) aquest setembre i ja s’estudia portar-lo a altres països com Alemanya o els Països Baixos.