Gastronomia
Tarragona podrà gaudir del millor oli del territori en la 25a Fira DOP Siurana
La Plaça Corsini tornarà a ser un epicentre gastronòmic amb tastos, concursos i activitats per a tota la família
La Fira de l’Oli DOP Siurana arriba enguany a la seva 25a edició i convertirà de nou la Plaça Corsini de Tarragona en un punt de trobada gastronòmic on degustar l’oli de catorze cooperatives del territori. L’esdeveniment es celebrarà els dies 28 i 29 de novembre, amb la participació del Consell Regulador de la DOP Siurana, el Grup Cooperatiu Unió i Mercats de Tarragona, i amb el suport de l’Ajuntament, el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i enguany també de Tarragona Turisme.
La presentació de la Fira s’ha fet al Mercat Central de Tarragona, amb la presència de Montse Adan, presidenta de Mercats i consellera de Comerç, Ferran Huguet, vicepresident de la DOP Siurana, Josep M. Aubareda, president del Grup Cooperatiu Unió, Pere Joan Salas, vicepresident del Gremi de Pagesos, i Isabel Fuentes, presidenta de la Secció de la Pietat.
Enguany, la Fira s’amplia amb una cooperativa més que l’edició anterior, sumant un total de catorze cooperatives participants: Cooperativa de Cabacés, Centre Oleícola del Penedès, Cooperativa de la Selva del Camp, Cooperativa de la Bisbal de Falset, Cooperativa de la Palma d’Ebre, Cooperativa de les Borges del Camp, Cooperativa de Maspujols, Cooperativa de Montbrió del Camp, Cooperativa de Riudecanyes, Cooperativa de Riudoms, Cooperativa d’Ulldemolins, Unió Brands, Olis de Catalunya i Cooperativa de Salomó.
Montse Adan ha destacat el caràcter identitari de la Fira i la seva consolidació a Tarragona: “Estem molt contents d’acollir una de les fires gastronòmiques més tradicionals de la ciutat. Celebrar els seus 25 anys denota la confiança dels tarragonins i tarragonines, molts dels quals esperen amb candeletes aquesta cita anual”.
Per la seva banda, Ferran Huguet ha posat en relleu la vessant divulgativa i festiva de la Fira: “L’objectiu és que els visitants participin i gaudeixin, tastin diferents olis i valorin el producte del territori. Enguany hi haurà més premis i sorpreses”. Josep M. Aubareda ha recordat que la Fira ha donat veu a totes les cooperatives del Camp de Tarragona, impulsant un producte d’excel·lent qualitat i de proximitat.
Les novetats d'enguany
Amb motiu del 25è aniversari, la Fira comptarà amb una encesa commemorativa dels Diables Voramar de Tarragona i dues actuacions musicals divendres i dissabte. El concurs d’allioli, estrenat l’any passat, celebra la seva 2a edició.
No faltarà el tradicional sorteig “El teu pes en oli”, amb premis de 5, 10, 15 i 20 litres d’oli, i com a novetat, els paradistes del Mercat Central regalaran 1 val de compra d’1€ per cada kg que pesi la persona guanyadora. El sorteig es tancarà dissabte 29 a les 17.30 h a Plaça Corsini.
El vermut solidari de la Fira, en benefici del Gran Recapte del Banc d’Aliments, tornarà a ser una de les activitats més esperades, amb la col·laboració del Gremi de Pagesos i les cooperatives Unió-OR del Camp i Montebrione.
Horaris de la Fira
En quant a horaris, es podrà començar a gaudir de la 25a edició el divendres 28 de novembre, de 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h, i el dissabte 29 de novembre de 10.00 a 14.00 h i 17.00 a 20.00 h. La inauguració tindrà lloc el divendres 28 a les 18.05 h a Plaça Corsini, un cop finalitzat el carilló.