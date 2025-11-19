Cultura
Tarragona acomiadarà l’Any Tarraco 25 amb una gran Festa del Patrimoni al Camp de Mart
El cap de setmana del 29 i 30 de novembre el Camp de Mart recuperarà l'esperit de festa major i del festival Tàrraco Viva
Tarragona es prepara per viure un cap de setmana ple de cultura i celebració per posar punt final a l’Any Tarraco 25. Els dies 29 i 30 de novembre, els jardins del Camp de Mart es transformaran en un espai festiu que recuperarà l’essència de les festes majors i del festival Tàrraco Viva, en una cloenda que vol reconnectar la ciutadania amb el patrimoni històric de la ciutat.
El programa Tarraco 25 va néixer ara fa un any amb la voluntat de reforçar l’estima i la presència del patrimoni en la vida quotidiana de Tarragona. Al llarg d’aquest 2025, s’hi han celebrat concerts, dansa, mappings, itineraris, visites, activitats educatives, art contemporani i conferències en espais emblemàtics. El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha destacat que “el patrimoni històric s’ha convertit en un magnífic escenari per a la cultura ciutadana”, i ha defensat que aquest és “el millor homenatge al paper del patrimoni en la vida diària de la ciutat”.
Portes obertes i activitats per a tots els públics
La cloenda inclourà una gran festa oberta a tothom. Durant tot el cap de setmana hi haurà jornada de portes obertes a les Muralles – Passeig Arqueològic, al Pretori, Circ, Amfiteatre, Antiga Audiència i Volta del Pallol. A més, els visitants podran sol·licitar el Passi Tarragoní 2026.
Els jardins del Camp de Mart acolliran un ampli programa: dissabte a la tarda s'hi presentarà l'espectacle de titelles romanes i xocolatada popular, mentres que diumenge al matí, es podrà gaudir de tallers familiars, visites guiades, espectacles, música i vermut musical.
Acte institucional i espectacle creat per a l’ocasió
Dissabte a les 18 h, l’Auditori del Camp de Mart acollirà l’acte institucional de cloenda amb l’entrega del Premi Tarraco i l’espectacle Soc Part de tu, dirigit per Marc Chornet. El guardó reconeixerà la trajectòria de Digivision i del seu director, José Antonio Muñiz, per la seva tasca de divulgació i recerca sobre enginyeria romana i recreació virtual en 3D.
L’espectacle narrarà la història d’una jove de 25 anys apassionada per la fotografia que, en un recorregut per la ciutat, descobrirà que el patrimoni és present en tots els racons i en totes les mirades.
Diumenge al matí tindrà lloc una de les propostes més singulars de la celebració: Santa Tecla i Tàrraco, un recorregut al Passeig Arqueològic on conviuran la pedra romana i el bestiari festiu de la ciutat. El Drac, Bou, Víbria, Griu, Àliga, Mulassa, Lleó, Cucafera, així com els Gegants Moros i els Gegantons Negritos, s’instal·laran al llarg del trajecte, immòbils i sense música, per convidar a la reflexió sobre la identitat tarragonina.
Exposicions, dansa i mapping per tancar l’any
La cloenda inclourà altres activitats culturals destacades, entre elles el Mapping a l’Amfiteatre, El futur ja té memòria que es durà a terme els dies 28 i 29 de novembre, o l'exposició itinerant El circ de Tàrraco, a la Torre dels Advocats de l’Antiga Audiència. En el marc del cicle En Dansa, es podrà visionar l’espectacle Trïade del Colectivo Glovo i la proposta Tàrraco in Somnis, del joier Serramià i la companyia La.Imperfecta.
Per a l’any vinent, ja hi ha previstes dues iniciatives que donaran continuïtat al llegat de Tarraco 25: el projecte de còmic “Fas cara de XXV” i un intercanvi cultural amb la Vall de Boí.