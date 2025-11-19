Reconeixement
Les festes de Santa Tecla, millor programació de Festa Major als Premis ARC 2025
Svetlana i Judit Neddermann & Pau Figueres premiats com a millor artista emergent i millor gira
Els Premis ARC 2025 de la indústria musical del directe han coronat aquest dimecres a Svetlana com a millor artista emergent de l'any, en la gala celebrada al Teatre Tarragona. La 23a edició del certamen ha lliurat fins a una dotzena de guardons, entre els quals també han destacat els millor gira per a Judit Neddermann & Pau Figueres i millor gira d'artista o grup d'autoria pròpia, per a Lia Kali.
La indústria també ha reconegut les festes de Santa Tecla de Tarragona com a millor programació de festa major, mentre que Nando Cruz ha estat premiat com a millor periodista musical. La presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha valorat el caràcter descentralitzat dels premis i ha afirmat que l'any que ve també se celebraran a Tarragona.
L'entitat que agrupa els representants, promotors i mànagers de Catalunya ha repartit premis en dotze categories. El de millor gira d'artista per a públic familiar se l'ha endut Xiula, mentre que la Orquestra Saturno ha guanyat el de millor gira d'orquestra o grup de ball. La millor gira internacional ha estat per a Juantxo Skalari & La Rude Band, i Piratas Rumbversions ha obtingut el de millor gira de grup de versions.
Pel que fa als festivals, el de millor programació de festival de mitjà i gran format ha estat per al Festival Empremtes, de Barcelona; i el reconeixement per al certamen de petit format ha estat per al Festival Recòndit, que se celebra al Pla de l'Estany. Finalment, la millor programació de sala de concerts ha estat per a la sala New Fizz, de Barcelona.
Reivindicacions
En el seu discurs, la presidenta de l'associació ARC, Raquel Bassas, ha reclamat que la Generalitat destini el 2% del seu pressupost a Cultura així com un IVA reduït per als productes culturals. «Són mesures de justícia i sostenibilitat per garantir el futur del sector», ha subratllat. Així mateix, ha demanat que el decret del soroll, més enllà de garantir el descans dels veïns, «també han de protegir la vida cultural» dels municipis. «Necessitem normatives justes i realistes, que no posin en risc la música en directe ni la feina de centenars de professionals», ha concretat. Finalment, ha expressat que «el futur de la música en viu dependrà de la capacitat treballar plegats els músics, les institucions i el públic».
Pel que fa als guanyadors, Roc Bernadí, membre d'Svetlana, ha donat les gràcies a tot l'equip que els acompanya des del primer dia i «que són els millors». Tant Judit Neddermann & Pau Figueres com Lia Kali no han assistit a la celebració i els seus guardons els han recollit persones de la seva confiança.
Per la seva banda, Xiula ha destacat que intenten «que la música no sigui blanca, que tingui contingut». «Necessitem que els més petits neixin cultes, forts, amb valors i que no passi el que està passant a Palestina; i això també depèn de la música que fem els que ens dediquem al sector familiar i infantil. S'està veient una música poc polititzada i tant de bo hi hagi una música més humana», ha assenyalat Jan Garrido, un dels integrants de la formació. La gala, conduïda per Mar Grifoll, ha tingut també les actuacions musicals de Kelly Isaiah, Lecocq, OKDW i Big Black Rhinos.