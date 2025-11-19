Mobilitat
Preocupació per com pot afectar la nova línia d’AVE Lleida-Barcelona als tarragonins
El Ministeri afirma que la nova línia resoldrà la falta de capacidad del tram actual amb Tarragona i permetrà incrementar els serveis regionals a Catalunya
El Ministeri de Transports tira pel dret i ahir mateix ja va licitar l’estudi de la nova línia d’AVE Madrid-Barcelona, que evitarà Tarragona. Una notícia que va agafar per sorpresa els agents polítics i socials del territori, que de forma més o menys explícita rebutgen la proposta.
El departament d’Óscar Puente exposa als plecs tècnics de la licitació de l’estudi que el tram Camp Tarragona-Barcelona Sants ha passat a tenir una «càrrega de trens significativament superior a la resta de la línia» des que es va connectar amb el Corredor Mediterrani l’any 2020. A més, el Ministeri admet un «elevat nivell de saturació» diari, que s’espera que encara sigui major amb el creixement dels tràfics de mercaderies per la línia. En aquest sentit, des de Madrid s’explica que aquesta nova línia d’alta velocitat servirà per «descongestionar» la de Tarragona i, al seu torn, alliberar el Corredor Mediterrani.
Tot i això, aquestes exposicions no convencen ni els usuaris ni els representants polítics del territori, que es mostren preocupats per com pot afectar aquesta nova línia en un futur. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, expressa que «qualsevol millora de la línia Barcelona-Madrid ha de ser compatible amb mantenir i reforçar el rol estratègic del territori, que no es pot quedar al marge de les grans decisions d’infraestructures». El Ministeri de Transports insisteix que no es perdran trens, sinó que es guanyaran serveis regionals.
Enllestir projectes
Ara bé, diversos alcaldes de l’Associació per l’Impuls Metropolità consultats per aquest mitjà indiquen que cal prioritzar projectes que encara no estan lligats, com el Corredor Mediterrani o les estacions intermodals, abans d’iniciar-ne de nous. Des de Tarragona ciutat, l’alcalde Rubén Viñuales no ha volgut valorar la proposta de Puente, mentre des de l’oposició el conseller d’ERC Xavi Puig considera que «ens farem un tip de guanyar mercaderies i perdre passatgers». «On és el crit al cel de l’alcalde? On són els resultats del seu treball discret i silent?», pregunta Puig.
Per la seva banda, Jaume Casañas, alcalde de Cunit, eleva la crítica: «Com pot ser que fa una setmana es presenti l’Estratègia Ferroviària per part del Govern de la Generalitat i després surti el Ministeri i la modifici prioritzant només l’AV350? Copets a l’esquena, però segueixen fent els mapes del futur de Catalunya des de Madrid». La primera reacció de l’executiu d’Illa al pla de Puente va arribar ahir a la tarda per part de Sílvia Paneque, consellera de Territori i Mobilitat. «En cap cas crec que s’hagi plantejat aquest projecte en detriment de les inversions per millorar Rodalies i regionals, ni dels plans que tenim aprovats amb l’estratègia ferroviària», va exposar la consellera. Així tot, des de Nuevos Ministerios es recalca que la nova línia d’AVE és un projecte a 20 o 30 anys vista. «Des del Ministeri sempre inverteixen amb projectes nous. Serà més fàcil anar a Madrid a treballar que a Barcelona», denuncia Anna Gómez, portaveu de la plataforma d’usuaris Dignitat a les Vies.