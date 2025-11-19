Equipaments
Liciten la direcció de les obres del nou Fòrum de la Justícia de Tarragona
Els treballs de la primera fase s’engegaran el febrer de 2026 i s’allargaran 15 mesos
El nou Fòrum de la Justícia de Tarragona pren embranzida. Ahir la Generalitat va fer un nou pas endavant, traient a licitació el contracte de serveis per a la direcció d’execució de les obres del projecte executiu d’aquest futur edifici judicial, amb un pressupost base d’1,4 milions d’euros; així com la corresponent a l’assistència tècnica conjunta de coordinació de seguretat i salut dels treballs, per 366.025 euros.
El termini de presentació d’ambdues ofertes clourà el pròxim 18 de desembre. Està previst que els treballs de construcció s’engeguin el febrer de 2026, amb un termini d’execució de quinze mesos.
Concretament, es tracta de la primera fase de les obres d’aquest equipament, que consistiran en el moviment de terres i la construcció de l’estructura de l’edifici. Aquest s’ubicarà al costat del Centre Penitenciari Obert, en un solar del carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol.
Aquesta primera fase té un valor estimat de prop de 24 milions d’euros, mentre que la construcció total del fòrum té un cost previst de 94, 2 milions d’euros. El Govern calcula que l’equipament es completarà el quart trimestre de 2028.
13 empreses candidates
El contracte per a les obres d’aquesta etapa inicial van sortir a licitació el passat mes de juliol, amb un termini de presentació d’ofertes que va vèncer el 17 de setembre. Són 13 les empreses que participen en el concurs públic. De moment, la candidata preferida és FCC Construction, S.A, amb 38,96 punts.
Es tracta de la mateixa empresa que durant sis dècades es va fer responsable de la neteja de la ciutat, abans que aquest novembre agafés el relleu Urbaser. FCC ja té experiència en la construcció d’edificis judicials, com és el cas de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, o l’Audiència Nacional a Madrid. També ha aixecat projectes com el Museu de les Arts i les Ciències a València, o l’Hotel W-Vela a Barcelona.
Com serà el projecte?
El futur Fòrum de la Justícia de Tarragona serà la infraestructura judicial més gran de Catalunya, després de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet. La nova seu tindrà una superfície construïda de 39.488,53 metres quadrats i permetrà la unificació de tota l’activitat jurídica de Tarragona, que actualment es troba repartida en vuit emplaçaments diferents.
També es millorarà la funcionalitat, l’atenció ciutadana i l’eficiència del sistema, a més d’incorporar plaques fotovoltaiques i un sistema de control centralitzat de les instal·lacions. El programa funcional de la segona fase ja està tancat, i aquesta consistirà en les obres d’arquitectura i d’instal·lacions de l’edifici.