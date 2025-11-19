Policial
Enxampat 'in fraganti' un lladre a Tarragona que robava benzina de vehicles industrials
En poques setmanes els Mossos d'Esquadra l'han sorprès en les zones d’estacionament de dues empreses
Un home de 43 anys ha estat detingut aquest dimarts acusat de sostreure benzina de camions. Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc pels volts de les dotze de la matinada quan una patrulla va ser alertada de la presència d’un desconegut a l’interior del pàrquing d’una empresa ubicada a la carretera N-340, al seu pas per Tarragona. En arribar al lloc, els mossos van iniciar la recerca i van acabar localitzant un home amagat entre diversos vehicles. El primer que els va cridar l’atenció, va ser la forta olor a gasoil que desprenia el sospitós, el qual duia a sobre una barreta metàl·lica, mànegues de plàstic i diverses garrafes buides.
Els agents el van reconèixer ràpidament atès que acumula més d’una quarantena d’antecedents policials i recentment se l’havia detingut per la sostracció de gasoil de dos camions.
En preguntar-li sobre la seva presència al lloc, l’home va oferir arguments incongruents i contradictoris. Seguidament van dur a terme diverses comprovacions a la zona d’estacionament de camions i furgonetes de l’empresa. Els mossos hi van localitzar dues garrafes de 8 litres cadascuna plenes de gasoil i seguidament van comptabilitzar fins a deu vehicles que tenien els taps dels dipòsits de combustible forçats.
Segon fet en poques setmanes
Es dona el cas que el passat 5 de novembre, el mateix lladre va ser detingut després de saltar la tanca d’accés al pàrquing d’una empresa pròxima, també situada a la carretera N-340. En aquella ocasió, al voltant de les 23.45 hores, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona, van observar un home quan anava i venia d’uns contenidors d’escombraries a la vora dels quals hi amagava garrafes plenes d’alguna substància líquida.
Després d’identificar-se com a agents de policia i demanar el suport d’altres patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana, es van efectuar les corresponents comprovacions. Els mossos van constatar que el sospitós va forçar els taps dels dipòsits de carburant de dos camions de transport de materials i mercaderies, aparcats a la zona exterior de l’empresa. En ambdós casos, van trobar els orificis tapats amb un drap i la base d’una ampolla de plàstic i restes de gasoil a terra.
En aquest cas, pretenia endur-se cinc garrafes de vuit litres cadascuna carregades amb un total de 40 litres de gasoil que també es va poder recuperar.
Està previst que aquest home, novament detingut la matinada d’ahir, passi durant el dia d’avui disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.