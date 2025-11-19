Mobilitat
Denuncien tres incidents «de gran risc» en trens de mercaderies
«Quants avisos més necessitem? Qui assumirà responsabilitats?», pregunten des de Mercaderies per l’Interior
El passat diumenge es va produir un nou descarrilament d’un tren de mercaderies a prop de l’Amfiteatre de Tarragona. No hi va haver ferits ni danys materials, però amb aquest ja són tres els incidents «de gran risc» que ha viscut el Camp de Tarragona en els últims cinc mesos. Unes dades que, segons la plataforma Mercaderies per l’Interior, són molt preocupants. «Quants avisos més necessitem?», pregunta la plataforma. «Estem parlant de trens que transporten materials perillosos circulant per zones densament poblades, escoles, comerços i espais patrimonials. La sort ens ha acompanyat fins ara, però això no pot ser un model de seguretat».
Mercaderies per l’Interior es pregunta qui assumirà la responsabilitat política i institucional si un dia es produeix un accident greu amb conseqüències per a la població, després d’anys de denúncies per part del territori. «Fa anys que ho denunciem, ho hem documentat i ho hem traslladat a totes les administracions. No podran dir que no ho sabien», adverteix el col·lectiu. Així mateix, la plataforma ciutadana recorda que pràcticament tot el territori està d’acord amb les seves reivindicacions, que no hi ha oposició al principi que els trens amb mercaderies circulin per una via per l’interior lluny de nuclis poblats segregada de la línia de passatgers, que els ajuntaments i autoritats locals han reconegut reiteradament que el pas de trens amb mercaderies perilloses per zones urbanes és insostenible i representa un risc afegit en un territori amb el principal complex petroquímic de l’Estat.
L'estudi, arxivat
La plataforma ciutadana lamenta que, mentre el Ministeri de Transports continua projectant grans actuacions en altres punts del territori –com el nou traçat d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona-La Sagrera, que requerirà túnels, viaductes i una inversió elevadíssima per millorar un transport minoritari–, mantingui arxivat l’estudi d’un corredor interior per a mercaderies que Mercaderies per l’Interior reclama des del 2019.