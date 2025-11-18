Educació
La URV presentarà el pla d’estudis pel grau en Farmàcia al desembre
La Universitat treballa per portar la formació a Tarragona, on es necessiten professionals
La Universitat Rovira i Virgili ultima el pla d’estudis del possible futur grau en Farmàcia, un projecte que fa tres anys que es treballa conjuntament amb el sector i que ja és damunt la taula de la Generalitat. La previsió, explica el rector de la URV, Josep Pallarès, és presentar-lo aquest desembre perquè pugui iniciar la seva tramitació administrativa.
Així i tot, apunta, el grau no es podria desplegar abans de dos cursos. La iniciativa, assenyala, va sorgir del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), que va traslladar a la URV la necessitat d’incorporar professionals al territori per a donar resposta a la seva creixent manca, garantir el relleu generacional i evitar que els estudiants hagin de marxar a Barcelona per formar-se.
Les dades recollides per l’entitat evidencien clarament aquesta problemàtica. «Un 87% de farmàcies manifesta que té moltes dificultats per cobrir baixes per malalties o vacances, i el 75% necessitaran un farmacèutic en els pròxims dos anys», assenyala Toni Veciana, president del COFT.
El problema, remarca, s’agreuja en poblacions petites, on es tracta de l’únic professional sanitari que està present cada dia de la setmana. A més, Tarragona és la província de tot l’estat espanyol amb menys farmacèutics col·legiats per cada 100.000 habitants (112).
Aquesta informació es va fer arribar recentment a la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, mitjançant un informe elaborat pel Col·legi, amb suport de la universitat.
Actualment, la Universitat de Barcelona és l’únic centre públic que ofereix els estudis a Catalunya. «Cada any una trentena d’estudiants de Tarragona demanen el grau en Farmàcia com a primera opció. Això ens fa veure que no és únicament una necessitat del sector laboral, sinó també una demanda clara de l’alumnat», afirma el rector.
Per aquest motiu la URV va estudiar la viabilitat del grau sumant recursos de la Facultat de Química i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, aprofitant professorat i infraestructures existents.
«El cost no arribaria al milió i mig d’euros anuals. Per al territori, en canvi, suposaria un salt endavant enorme», assegura Eduardo Cacho, president de l’Associació de Farmacèutics Empresaris de Tarragona. «El model mediterrani diu que el 95% de la població ha de tenir una farmàcia a menys de deu minuts, i això perilla», indica.
També recorda que «quan el talent se’n va, s’arrela allà on es forma. Per això necessitem que puguin estudiar aquí», afirma. A més, assenyala, disposar del grau també reforçaria sectors com la indústria química, els laboratoris, els hospitals i la recerca.