Espai Públic
Tarragona tindrà una web on consultar el manteniment dels arbres carrer per carrer
Sorigué ja s'ha fet càrrec del nou contracte dels espais verds a la ciutat
Sorigué ja s'ha fet càrrec del nou contracte de manteniment dels espais verds a la ciutat. Un servei que augmenta la seva plantilla, amb fins a 76 treballadors, i que actuarà els 365 dies de l'any. «Guanyem en eficiència i professionalitat», ha explicat aquest matí Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, des de les instal·lacions de la companyia.
La companyia s'ha mostrat «contenta» per poder encarregar-se d’aquest servei. «El concurs té una aposta clara per l’estalvi d’aigua, la inclusió social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans», ha dit Francesc Faus, director d’Infraestructura Verda de Sorigué.
Una de les principals novetats que inclourà l’empresa serà una plataforma web, oberta als veïns, per a consultar els treballs que es faran als carrers. «L’objectiu és que qualsevol ciutadà pugui consultar sobre l’arbrat o el mobiliari del seu barri. I pugui saber quan s’ha actuat o s’ha podat i les previsions. Estem en una fase d’integració del servei. La idea és que el mateix operari pugui anar informant dels treballs», ha explicat Ander Benaiges, tècnic del Servei d’Infraestructura Verda de Sorigué.
Aquesta telegestió també millorarà el sistema de reg de la ciutat, ja que compta amb sensors que aturaran els aspersors quan plogui o faci molta humitat.
Pla de xoc
En els primers mesos de servei, s’ha impulsat un Pla de Xoc per posar a punt la ciutat. «El manteniment del mobiliari al carrer estava molt endarrerit. S’ha confeccionat un equip específic», ha indicat Faus.
«En conclusió, es tracta d’un canvi substancial en el servei, amb una transparència mai vista», ha dit Viñuales.
Més enllà, es preveu un pla de poda pels 4 anys vinents, en el qual també es contempla la plantació de fins a 350 arbres nous cada any durant la vigència del nou plec, així com la millora i la planificació sobre 4.000 m² de superfícies arbustives i florals i sobre 2.000 m² de gespa.
«Ja estem treballant amb els primers esborranys del Pla d’Arbrat. Una de les zones on més actuarem és l’avinguda del Mediterrani, on els arbres hi han patit molt. Tampoc era la millor tipologia per aquell carrer», va explicar García. L’Ajuntament reforçarà també l’arbrat als diferents parcs del centre de la ciutat, on van caure més d’un centenar d’exemplars durant els últims temporals.
Més enllà, les noves grans inversions es preveuen als barris de Torreforta i Campclar, entre d’altres. «També hi haurà un reforç a Sant Pere i Sant Pau i al parc de Bonavista, al costat de la carretera nacional», ha indicat el conseller.
Pel que fa al programa Pam a Pam, Viñuales va exposar que amb aquest nou contracte «es notarà molt més». «Els antics contractes no preveien aquesta forma de treballar, més intensiva, i derivaven treballadors d’altres àrees. Ara això ja no passarà. Serà un model que funcionarà encara millor», ha dit el batlle.