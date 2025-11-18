Comerç
Tarragona publica la primera guia de comerç intercultural al barri de Sant Salvador
La guia visibilitza la diversitat comercial local i reforça el paper del comerç de proximitat com a motor de cohesió
La Comunalitat Urbana de Tarragona, Fòrum dels Barris, ha presentat aquest dimarts la primera guia de comerç intercultural de la ciutat, una eina que posa en valor la diversitat i el potencial del teixit comercial de Sant Salvador. La publicació neix amb l’objectiu d’impulsar el comerç de proximitat amb una mirada intercultural i de reforçar-lo com a espai de cohesió, convivència i vida comunitària.
La guia recull una selecció d’establiments del barri —des de botigues d’alimentació i bars fins a perruqueries, farmàcies i altres serveis essencials— i en destaca el paper que juguen en la vida quotidiana de Sant Salvador. Més que un simple directori, el document vol ser una fotografia de la realitat diversa del barri, on negocis liderats per persones d’orígens i històries molt diferents contribueixen a “fer barri” dia a dia.
Un procés participatiu i comunitari
La creació de la guia ha comptat amb la implicació dels joves de l’associació Bloc 23, que durant mesos han visitat els comerços, n’han fet fotografies i han recollit les dades necessàries per confeccionar la publicació. L’edició i la maquetació han anat a càrrec de la cooperativa tarragonina El Far, a través de l’estudi creatiu La Torreta, que comparteix amb la Fundació Pas a Pas.
El projecte també busca fomentar un consum més conscient i responsable, destacant els beneficis socials, econòmics i ambientals del comerç local. Segons Fòrum dels Barris, apostar per l’activitat comercial de proximitat ajuda a reduir l’impacte ambiental, crea ocupació i revitalitza l’economia del barri, a més de promoure una mobilitat més sostenible. El que es vol és enfortir els vincles entre comerciants, veïnat i entitats socials, a part de servir com una eina per continuar construint una ciutat més inclusiva, resilient i cohesionada.
Fòrum dels Barris forma part del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat de Catalunya, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball. Aquest programa, integrat per 25 comunalitats arreu del territori, té com a finalitat dinamitzar les economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. A Tarragona, la iniciativa està liderada per la Xarxa Cooperativa La Teulada.