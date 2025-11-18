Societat
Sant Salvador celebrarà un festival impulsat per les entitats del barri
L’esdeveniment serà dissabte i els centres neuràlgics seran el Centre Cívic i el camp de futbol
Sant Salvador celebrarà aquest dissabte el seu primer festival, impulsat per les diferents entitats del barri. El Centre Cívic i el camp de futbol seran els centres neuràlgics de l’esdeveniment, que unirà la cultura i l’esport en una jornada popular. «Volem obrir el barri a la resta de la ciutat. La idea va néixer amb una cursa i s’ha anat fent gran», va expressar ahir Montse Adan, consellera de Promoció Econòmica, en l’acte de presentació del certamen. Aquesta cursa és diferent de les habituals, ja que forma part de la modalitat backyard. «Es fan voltes en un circuit de 6,7 quilòmetres i és de resistència. El corredor que en faci més, guanya. No sabem quan acabarà», van explicar els membres de Natural DFN, l’entitat que la organitza.
Més enllà, s’organitzaran altres activitats, com una xerrada titulada Soc àrbitra amb A, a càrrec de Libi Martínez, resident al barri i una de les poques àrbitres femenines d’handbol a nivell nacional. Martínez posarà en valor i reivindicarà la feina de les dones en una professió masculinitzada per animar el col·lectiu femení més jove a trencar el sostre de vidre que moltes vegades pateixen les dones.
Paral·lelament, durant tota la tarda, de 15.30 h a 20.30 h, tindrà lloc el 7 to punch, un concurs de rap en català que intercalarà concerts de música urbana de grup 130 i la cantaautora Hirens, artistes ambdós del barri i exhibicions de freestyle en diferents idiomes sentits i parlats a Catalunya i al barri.
Rap en català
«Ens vam adonar que al barri està molt present la música urbana. Hi ha molts cantautors i els hi volíem donar un espai», van exposar els organitzadors. L’activitat anirà a càrrec de Tarragona Impulsa, Versembrant SCCL i Catalunya Freestyle. El vespre clourà amb una actuació de ball i vestits de Carnaval de les comparses d’Aerodance i Disc45, i una exhibició de Flamenc.
El programa, que busca fer ‘sentir i viure Sant Salvador’ es completarà fins a les 21.30 h, quan tindrà lloc un sopar popular i música en directe coorganitzat per la U.D Sant Salvador i l’Associació de Veïns. Entre les activitats infantils destaquen els Racons de Jocs que estaran ubicats al camp de futbol de Sant Salvador i el taller Pinta la teva màscara. A més, hi haurà el servei de canguratge Temps x cures que Centre Cívics ofereix tots els dissabtes.