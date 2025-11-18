Nutrició
La primera taula de composició nutricional d'aliments per a nens d'Espanya, elaborada a Tarragona
Només el 20 % dels aliments infantils a Espanya compleix els criteris de l'OMS
Només un 20 % dels aliments infantils comercialitzats a Espanya compleix els criteris nutricionals establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Així ho revela la primera taula de composició nutricional d'aliments per a nens petits elaborada al país, publicada per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
Segons informa aquest dimarts la URV, aquesta eina recull informació nutricional detallada sobre 850 productes de 42 marques disponibles als principals supermercats d'Espanya, amb l'objectiu de posar a disposició de professionals de la dietètica, la nutrició o la pediatria «una font fiable i actualitzada» sobre la composició d'aquests aliments per poder avaluar l'alimentació els primers anys de vida i oferir recomanacions que afavoreixin una dieta més saludable i sostenible.
Els resultats de l'anàlisi, denominat Baby &Toddler Food Composition Database–InfantBase, mostren que només el 20 % dels productes analitzats compleix tots els criteris dels perfils nutricionals i de publicitat recomanats per l'OMS, i alerta que el 60 % conté quantitats excessives de sucre i que el 99 % dels purés de fruita requeririen un segell d'advertència d'«alt en sucre».
L'estudi, publicat a la revista científica European Journal of Pediatrics, indica també que el 30 % dels productes incorpora sucres o edulcorants afegits, com ara mel o sucs concentrats, que cap producte compleix tots els criteris de promoció comercial establerts per l'OMS, i que el 98 % presenta al·legacions o missatges promocionals no autoritzats.
«Aquesta base de dades és un pas fonamental per dotar els equips de professionals de la salut d'informació objectiva i basada en l'evidència, en un context on l'oferta de productes comercials per a nens petits creix ràpidament i no sempre respon a criteris de salut pública», explica la investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i coordinadora del projecte, Nancy Babio.
Aquesta eina forma part del projecte PRINUT. Primera Infància: Anàlisi Nutricional i Regulació d'Aliments Comercials de la Generalitat de Catalunya.