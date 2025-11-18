Economia
El Port de Tarragona rebrà 6,6 milions d'euros de fons europeus per electrificar el moll de Balears
Els creuers podran endollar-se a la xarxa elèctrica i apagar els motors auxiliars quan atraquin al port
El Port de Tarragona rebrà 6.594.600 euros de fons europeus per electrificar el moll de Balears, un projecte que costarà en total prop de 22 milions d'euros. L'Agència Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient aportarà diners al Port de Tarragona perquè implanti el sistema OPS (Oneshore Power Supply). Es tracta d'una infraestructura que permetrà als creuers que atraquin al moll de Balears puguin endollar-se a la xarxa elèctrica terrestre durant la seva estada al port, i puguin apagar els motors auxiliars. Amb aquestes instal·lacions, el port espera «reduir dràsticament» les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com la presència d'altres contaminants.
Es preveu que els treballs tinguin una durada de 20 mesos, des del seu inici. Actualment, l'Autoritat Portuària de Tarragona ja té redactats els projectes tècnics i està finalitzant la redacció dels plecs de licitació per a obrir les licitacions en els pròxims mesos. Amb aquest calendari, el Port de Tarragona preveu disposar del sistema OPS del moll de Balears plenament operatiu abans de 2030.