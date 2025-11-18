Urbanisme
Les obres del camí de ronda de la Savinosa a Tarragona s’inciaran al gener
Els treballs s’allargaran durant sis mesos i costaran 955.779 euros
El futur camí de ronda que connectarà les platges de l’Arrabassada i la Savinosa es començarà a construir el pròxim mes de gener. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha adjudicat les obres a l’empresa Seranco SAU per 955.779 euros (IVA inclòs) i està previst que els treballs s’allarguin durant sis mesos. Aquest nou recorregut, que serà de sorra compactada, tindrà 700 metres de longitud i 5 d’amplada, i comptarà amb un pas per a vianants i un altre per a bicicletes. A més, es renaturalitzarà l’espai amb plantació de flora autòctona.
El projecte presentat per l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació i l’Estat el novembre del 2024 també contemplava l’endarreriment de la tanca actual del preventori de la Savinosa. El Ministeri executarà l’actuació en coordinació amb el Servei Provincial de Costes de Tarragona, que gestiona la intervenció en el litoral d’acord amb la planificació de la Direcció General de la Costa i el Mar.
Es millorarà el traçat existent per assegurar un recorregut segur i accessible, s’estabilitzaran i es protegiran els talussos afectats per l’erosió, s’instal·laran baranes i elements de seguretat a les zones amb major desnivell, es restauraran les àrees degradades i es farà una integració paisatgística amb materials adequats a l’entorn.
La subdelegada del Govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha manifestat la seva «satisfacció» per l’inici d’aquests treballs que «milloren el litoral tarragoní mitjançant una col·laboració entre administracions». En aquest sentit, posa èmfasi a «la feina feta pels tècnics de la Diputació i el Servei de Costes». La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, també ha celebrat que serà «la primera actuació que la ciutadania podrà veure a la Savinosa després de més de 50 anys».
Mobilització el 29 de novembre
Aquest projecte ha generat crítiques per part de les entitats ecologistes, les quals van organitzar, el novembre de l’any passat, una cadena humana entre l’Arrabassada i la Savinosa per denunciar la construcció del futur camí de ronda. Quatre mesos abans, la coordinadora SOS Costa i Camp de Tarragona va presentar al·legacions contra el projecte, en considerar que és «innecessari i contraproduent». Finalment, van ser desestimades pel Ministeri.
L’entitat, però, no ha llençat la tovallola i ha decidit convocar una nova mobilització el 29 de novembre, a les 12 h, davant del Palau de la Diputació. La plataforma considera que el projecte comportarà la destrucció d’espècies protegides i una massificació turística. Per això, reclamen només una «intervenció mínima» que protegeixi «la continuïtat paisatgística» i «la restauració dels ecosistemes».