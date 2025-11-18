Política
Junts proposa declarar fill adoptiu de Tarragona el doctor Ramon Monegal Cerdà
El grup municipal presentarà una moció al pròxim plenari
Junts portarà al pròxim plenari una proposta per reconèixer el doctor Ramon Monegal Cerdà com a Fill Adoptiu de Tarragona, a títol pòstum. En declaracions del portaveu de Junts a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra, «El doctor Monegal va entendre la medicina com un acte de vocació i respecte. Va posar les persones al centre. Va donar prestigi a Tarragona. És just reconèixer». «Aquella expressió tan tarragonina de ‘Jo vaig néixer a la Monegal’ dona un sentit profund a la seva herència. No va crear només un negoci, sinó un espai d’humanitat, de tracte personal i respecte. Aquest reconeixement tracta de fer justícia a una persona i una institució sanitària que va acollir milers de tarragonins i tarragonines», afegeix el portaveu.
La moció presentada per Junts planteja iniciar l’expedient per atorgar el títol, així com adhesions del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, entitats sanitàries, persones vinculades i l’organització d’un acte institucional per homenatjar-lo.