Policial
Inicien una fugida temerària en motocicleta per Tarragona i acaben envestint un cotxe policial
El conductor acumulava 15 antecedents i conduïa sense permís
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir un home i una dona, de 38 i 34 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de furt i d’atemptat contra agents de l’autoritat. Al conductor també se li atribueixen els delictes de resistència i desobediència, conducció temerària i un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís, ja que el tenia suspès per pèrdua de vigència i per una condemna judicial que havia incomplert.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 12.00 hores, durant un control preventiu de drogues i alcohol a la carretera N-340, al terme municipal de Tarragona. En ser aturada una motocicleta amb dos ocupants, el conductor va fer cas omís de les indicacions policials i va fugir a gran velocitat.
Les patrulles van iniciar un seguiment immediat i van constatar que el vehicle circulava de manera temerària, amb avançaments perillosos, invasions del carril contrari i desobediència reiterada als senyals dels agents.
En el dispositiu per interceptar la motocicleta, una patrulla de paisà va detectar els fugitius accedint al pàrquing d’un establiment comercial i va alertar la resta d’unitats. Quan els mossos van activar els senyals lluminosos i van ordenar al conductor que baixés del vehicle, aquest va intentar fugir novament. En la maniobra, la motocicleta va envestir lateralment el vehicle policial, va perdre el control i va caure a terra.
Durant la detenció, la dona va agredir els agents mentre tots dos cridaven i oposaven resistència. Un cop identificats, es va confirmar que el conductor tenia 15 antecedents policials i el permís suspès per resolucions administratives i judicials.
En l’escorcoll posterior, els agents van localitzar diversos objectes relacionats amb motocicletes, valorats en més de 1.000 euros, així com eines i material susceptible de ser utilitzat en robatoris amb força. Les gestions d’investigació van permetre determinar que els objectes procedien d’un furt recent en una botiga d’accessoris per a motocicletes.
Està previst que els detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.