Inicien una fugida temerària en motocicleta per Tarragona i acaben envestint un cotxe policial

El conductor acumulava 15 antecedents i conduïa sense permís

Els agents van localitzar diversos objectes relacionats amb motocicletes sostrets, valorats en més de 1.000 euros.Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir un home i una dona, de 38 i 34 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de furt i d’atemptat contra agents de l’autoritat. Al conductor també se li atribueixen els delictes de resistència i desobediència, conducció temerària i un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís, ja que el tenia suspès per pèrdua de vigència i per una condemna judicial que havia incomplert.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 12.00 hores, durant un control preventiu de drogues i alcohol a la carretera N-340, al terme municipal de Tarragona. En ser aturada una motocicleta amb dos ocupants, el conductor va fer cas omís de les indicacions policials i va fugir a gran velocitat.

Les patrulles van iniciar un seguiment immediat i van constatar que el vehicle circulava de manera temerària, amb avançaments perillosos, invasions del carril contrari i desobediència reiterada als senyals dels agents.

En el dispositiu per interceptar la motocicleta, una patrulla de paisà va detectar els fugitius accedint al pàrquing d’un establiment comercial i va alertar la resta d’unitats. Quan els mossos van activar els senyals lluminosos i van ordenar al conductor que baixés del vehicle, aquest va intentar fugir novament. En la maniobra, la motocicleta va envestir lateralment el vehicle policial, va perdre el control i va caure a terra.

Durant la detenció, la dona va agredir els agents mentre tots dos cridaven i oposaven resistència. Un cop identificats, es va confirmar que el conductor tenia 15 antecedents policials i el permís suspès per resolucions administratives i judicials.

En l’escorcoll posterior, els agents van localitzar diversos objectes relacionats amb motocicletes, valorats en més de 1.000 euros, així com eines i material susceptible de ser utilitzat en robatoris amb força. Les gestions d’investigació van permetre determinar que els objectes procedien d’un furt recent en una botiga d’accessoris per a motocicletes.

Està previst que els detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

