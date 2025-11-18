Sanitat
El CAP Jaume I de Tarragona es reformarà: serà més modern i accessible
Els treballs no afectaran l’activitat del centre i són compatibles amb un hipotètic trasllat
L’Institut Català de la Salut (ICS) reformarà pròximament el CAP Jaume I de Tarragona. L’entitat ja ha licitat les obres, amb un pressupost de 162 mil euros, amb IVA. L’actuació al centre sanitari preveu la reforma de la zona d’accés, que inclou admissions, sala d’espera, banys i diverses consultes. «El projecte estableix una nova organització de l’atenció administrativa amb espais diferenciats de Front-Office i Back-Office, un despatx tancat per garantir la privacitat, més espai a la sala d’espera i la modernització completa dels lavabos», expliquen des de la institució sanitària. També s’hi inclourà el trasllat de la cambra no midiàtrica i la creació de noves consultes aprofitant antics vestidors i espais en desús.
«La distribució actual de la zona d’admissions genera interaccions i sobreocupació a l’entrada del centre. L’espai d’espera és insuficient i hi ha demanda d’incrementar el nombre de consultes polivalents», exposa l’ICS a l’informe justificatiu del contracte. Les obres s’hauran d’executar garantint la continuïtat assistencial. Segons exposa l’ICS, l’adjudicatari presentarà un pla per fases, amb sectorització de les zones en obres, control de pols i soroll i circuits alternatius quan calgui. El calendari definitiu es concretarà un cop adjudicat el contracte i es preveu que comportarà unes 20 setmanes d’execució.
Aquesta licitació arriba mentre el Departament de Salut està estudiant un possible trasllat del CAP Jaume I. Internament, s’han mantingut diferents reunions, però encara no s’ha pres cap decisió.
Futur en l'aire
En el seu moment, l’Ajuntament de Tarragona va oferir l’aparcament del carrer Francesc Bastos per a ubicar-hi el centre sanitari. «Aquesta reforma dona resposta a necessitats actuals del centre i és compatible amb qualsevol altra hipotètica decisió de futur sobre el CAP», exposen des de l’ICS.
Més enllà, el Grup de Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ja va reclamar l’any passat que el CAP Jaume I es convertís en un nou Centre d’urgències d’atenció primària (CUAP), per desembossar les consultes a l’Hospital Joan XXIII. L’entitat d’usuaris i professionals també va exposar que al centre del carrer de Felip Pedrell l’any 2020 hi havia 23 metges i 23 infermeres i que darrerament hi ha 19 metges i 22 infermeres. Recentment, Salut va obrir un procés de participació ciutadana per dissenyar el nou CUAP que es farà a la ciutat.