Economia
Tarragona rebrà 6,5 milions d’euros de la UE per descarbonitzar el Port
La Comissió Europea impulsa la transformació verda del Port de Tarragona amb una inversió clau per electrificar el moll Balears
La Comissió Europea ha aprovat una aportació de 6,5 milions d’euros destinada al Port de Tarragona per accelerar la seva descarbonització i avançar cap a una infraestructura marítima més sostenible. La inversió forma part d’un paquet de més de 600 milions d’euros que Brussel·les ha repartit entre 70 projectes d’arreu de la UE per reduir emissions en el transport terrestre, marítim, fluvial i aeri.
En el cas de Tarragona, els fons serviran per desplegar sistemes d’electricitat en terra (Shore-Side Electricity Systems), una tecnologia que permet als vaixells connectar-se a la xarxa elèctrica del port mentre estan atracats, evitant així l’ús de motors auxiliars i reduint notablement les emissions contaminants.
El projecte es centrarà en el moll Balears, que començarà operant amb 10 megavolts-ampere (MVA) i dues unitats de gestió de cables. La infraestructura està dissenyada per poder créixer fins als 20 MVA, la qual cosa permetria donar servei simultani a dos vaixells de mida mitjana o a un vaixell gran o mega-cruïser.
Aquesta actuació suposa un pas decisiu en la transformació energètica del Port de Tarragona, que fa anys que treballa per reduir la seva petjada de carboni i adaptar-se als nous estàndards ambientals europeus. L’impuls econòmic de Brussel·les permetrà accelerar el calendari i posar la infraestructura al capdavant de la innovació portuària.
Segons ha destacat la directora de l'Agència Europea Executiva de Clima, Infraestructures i Medi Ambient, Paloma Aba, aquest finançament “accelerarà la transició del sector del transport cap a un futur sostenible” i confirma “l’ambició de la UE de fer que la mobilitat de zero emissions sigui una realitat quotidiana”.
El Port de Barcelona també ha estat un dels beneficiaris destacats, amb 7,3 milions d’euros per electrificar la terminal BEST i desplegar 26 estacions de recàrrega per a la manipulació de contenidors.
Amb aquestes dues inversions, Catalunya es posiciona com un dels territoris més beneficiats en el nou paquet de descarbonització impulsat per Brussel·les.