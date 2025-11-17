Urbanisme
Tarragona invertirà 1,5 MEUR en el Pla d’asfaltat el 2026
Hi ha actuacions previstes a diferents barris de Ponent
L’Ajuntament de Tarragona invertirà 1,5 milions d’euros en el Pla d’asfaltat i plataformes úniques durant el 2026. Així es contempla en la proposta que ha elaborat el govern municipal per als pressupostos de l’any vinent. Durant aquest darrer tram del 2025, ja s’han impulsat dues intervencions: la primera a l’avinguda Andorra, pràcticament acabada, i la segona als laterals de l’avinguda Roma. Aquestes obres han suposat un cost total d’uns 500.000 euros.
A més, estan adjudicades les obres de remodelació de Prat de la Riba, que s’iniciarà pròximament. El consistori també va licitar, el passat mes de juliol, les obres de rehabilitació del ferm del vial principal del polígon Francolí per un milió d’euros, aproximadament. En els pressupostos d’aquest 2025, ja hi ha una partida d’1,2 milions reservada per al Pla d’asfaltat. Concretament, per a la segona fase de la renovació del carrer Pere Martell i la millora del paviment a la rotonda de l’avinguda Catalunya amb Antoni Maria Claret. També s’han contemplat intervencions als carrers Tortosa i Móra d’Ebre del barri de Torreforta; als carrers Riu Anoia, Riu Onyar i Riu Garona de Campclar; i als carrers Illes Balears, Menorca, Gomera i Gran Canària de La Granja. Algunes d’aquestes ja es troben en procés de licitació.
Amb totes aquestes actuacions en diferents punts de la ciutat, l’Ajuntament calcula que es renovaran uns sis quilòmetres d’asfaltat, que suposen més de 64.000 metres quadrats. De cara al 2026, el consistori vol invertir 1,5 milions d’euros més en la renovació d’altres carrers. Tal com va explicar Diari Més el passat mes de març, l’executiu socialista té previst que arribi a Bonavista l’any vinent, i a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador durant el 2027. El govern també vol als barris de Llevant pròximament.