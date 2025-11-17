Neteja
Tarragona estudiarà l’ADN de les caques de gossos per multar
El consistori provarà un sistema per identificar els propietaris dels animals que no recullen els excrements
L’Ajuntament de Tarragona estudiarà l’ADN dels excrements de gossos del carrer per multar els seus propietaris. Serà un nou sistema en prova que tindrà com a objectiu millorar la situació de la neteja a la ciutat i sancionar més exhaustivament aquells qui infringeixen la normativa. El consistori situa aquest com «un dels principals problemes d’embrutiment de l’espai públic al municipi», en l’informe justificatiu del contracte per encarregar els serveis d’estudi. Aquesta problemàtica, explica l’Ajuntament, queda reflectida en les incidències rebudes a través del Telèfon Verd, l’aplicació mòbil EPP!, així com en els informes dels serveis de neteja.
Durant el primer trimestre d’enguany, es van instal·lar nous cartells informatius a les zones amb més incidències i es va dur a terme una campanya de sensibilització amb un equip d’educació ambiental, que incloïa el repartiment de fulletons recordant les obligacions en matèria de tinença responsable d’animals.
«Tot i que la iniciativa ha tingut un impacte positiu, la presència d’excrements abandonats a l’espai públic continua generant molèsties al veïnat i incrementant els costos del servei de neteja», exposa l’Ajuntament. El consistori té l’objectiu de reforçar aquesta acció prèvia i proposa la realització d’una prova pilot consistent en la presa de mostres i anàlisi d’excrements canins abandonats a la via pública.
15.000 euros
Això es farà mitjançant anàlisi de laboratori i comparació amb el padró genètic existent a les bases de dades municipals. «La finalitat és identificar les persones propietàries que incompleixen l’obligació de recollida i tramitar els expedients sancionadors corresponents», conclou l’Ajuntament. El pressupost de la licitació és de 15.730 euros, amb IVA. S’han presentat dues companyies al concurs.