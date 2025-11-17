Societat
Tarragona disposa d'una biblioteca inèdita: robots de cuina, crosses, eines o bicicletes
El 90 % dels objectes d'aquesta biblioteca han estat donats per veïns i fer-se socis només costa cinc euros l'any
Als prestatges de la Biblioteca de les Coses de Tarragona no hi ha llibres, sinó robots de cuina, panificadores, cistelles de transport per a mascotes, articles d'escalada, cadires de rodes, eines de bricolatge i per al jardí o bicicletes a préstec per als seus usuaris.
«Tenim coses que la gent no necessita cada dia, però sí de manera puntual perquè vol restaurar un moble i necessita una polidora o li han fet una intervenció i ha d'anar amb crosses uns dies», explica a EFE Amanda Pérez, responsable d'aquesta peculiar biblioteca i membre de l'entitat impulsora, El Far Cooperatiu.
El 90 % dels objectes d'aquesta biblioteca han estat donats per veïns, que en comptes de tenir-los emmagatzemats a casa o al traster prefereixen posar-los a disposició de qui els necessiti. També hi ha coses comprades pels bibliotecaris a través d'una subvenció de la Diputació de Tarragona.
«Fer-se soci costa cinc euros l'any i et dona accés a tot el nostre catàleg, accessible a través de la nostra web -les reserves es poden fer en línia-. Després hi ha coses que tenen preus simbòlics, d'un a cinc euros la setmana. Aquests diners ens ajuden a sostenir el projecte i a mantenir els objectes en condicions», explica Pérez.
Com una biblioteca convencional
Aquesta biblioteca funciona com una de llibres convencional, però amb objectes, apunta Pérez. Hi ha un apartat d'eines, en què destaquen una serra elèctrica, una caladora o una polidora. Davant hi ha articles quotidians, com una planxa, una màquina de cosir o una impressora per a l'ordinador.
El catàleg a internet amplia l'oferta, amb triangles per al cotxe, roba per esquiar, patinets, pilotes de bàsquet, jocs de taula, ulleres de realitat virtual, aspiradores, picadores de carn i verdura, cotxets de nadons, cascos de moto o un para-sol per a la platja.
El producte estrella aquests dies és una desbrossadora, que té llista d'espera per prestar-la. «És una màquina més costosa i aparatosa, que segurament no tothom pot tenir a casa. Estant prestada, altres usuaris ens l'han sol·licitada també», comenta Pérez.
Projecte creat el 2023
La Biblioteca de les Coses de Tarragona va néixer el 2023, inspirada en la del districte de Sant Martí de Barcelona. Primer es va instal·lar al Casal d'Entitats del barri de Sant Salvador i ara s'acaba de mudar a un local al centre de la ciutat -la inauguració oficial serà el 22 de novembre-.
La seva filosofia es basa en la reutilització, la reparació i el reciclatge. «Fomentem la idea que no és necessari comprar tot el que necessites, sinó que hi ha altres alternatives com el préstec. I també com a través de la capacitació pròpia, de com ens dotem d'eines i de coneixement, podem reparar les coses que tenim a casa i, per tant, allargar-ne la vida útil», indica Pérez.
La biblioteca ha incorporat recentment una secció de bicicletes gràcies a una col·laboració amb la cooperativa tarragonina L'Escamot.
«Reparem bicis espatllades o abandonades a pisos i punts nets i aprofitem peces per posar-les de nou en circulació i prestar-les», subratlla a EFE el responsable d'aquest apartat, Roger Vives.