Habitatge
Llogar a Tarragona, cada vegada més car: es troba al top cinc de ciutats catalanes on més puja
La dificultat creixent d'accés a l'habitatge estaria limitant el marge de noves pujades
El preu de l'habitatge de lloguer a la demarcació de Tarragona continua pujant. Segons l’últim informe de l’Índex Immobiliari de Fotocasa, Tarragona ciutat destaca amb una pujada interanual aquest octubre del 9,6%, Cambrils del 3,5% i Salou de l'1,6%. D'altra banda, el municipi amb major descens interanual és Tortosa (-11,5%).
«El preu del lloguer aconsegueix màxims històrics en totes les comunitats autònomes al mateix temps. Mai els inquilins s'havien enfrontat a nivells tan elevats. No obstant això, després de tres anys consecutius de pujades rècord, comença a albirar-se un canvi de tendència. Per primera vegada, el mercat mostra una evolució a dues velocitats: mentre les capitals més tensionadas comencen a moderar el seu creixement per sota del 10% són ara les zones rurals o menys poblades, que encara tenen un major marge de recorregut, les que registren increments de dos dígits. Aquesta dinàmica suggereix que el preu del lloguer podria estar prop del seu punt d'inflexió. La dificultat creixent d'accés a l'habitatge estaria limitant el marge de noves pujades», segons Fotocasa.
Actualment, el preu mitjà del lloguer a la demarcació de Tarragona assoleix els 10,74 euros per metre quadrat, un valor encara inferior a la mitjana catalana (20,12 €/m²). Entre les quatre ciutats on el preu del lloguer per metre quadrat més econòmic hi ha Tortosa amb 7,29 €/m² al mes.
L'ordre de les províncies amb els increments interanuals és: Barcelona (15,0%), Lleida (13,0%), Tarragona (8,0%) i Girona (5,2%).